急診壅塞問題嚴重！衛福部推留觀床改「短期停留單位」 緩解醫院待床壓力

今年初國內出現前所未見的急診壅塞問題，衛福部繼擴大在宅急症照護計畫、推動門診靜脈注射抗生素（OPAT）、設置UCC外，接下來為將把急診留觀床改成「short stay unit」，也就是短期停留單位。與急診留觀床「等待住院」的功能不同，可打化療、做簡單外傷處理後的觀察、打抗生素等，控制住後，再以在宅急症照護銜接，緩解醫院待床壓力。

衛福部長石崇良7日出席2025台灣健康照護聯合學術研討會

衛福部長石崇良今（7日）於「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時透露，解決急診壅塞，從院前分流開始做，也會鼓勵基層假日開診，更重要的是落實家醫計畫，讓家醫群合起來聯合值班來處理自己的病人，比去醫院從頭派來得快。另外，透過遠距會診，需要送醫院再送，再來就是要處理留觀床的品質。

石崇良說，我們已經把急診留觀的護理費提高到急性一般住院的9成，接下來希望把「observation unit」換成「short stay unit」。有些病人在急診1、2天就處理好的，不見得要住院，在short stay的過程中，把照顧品質做好，給付比照急性一般病床的診察費和護理費，讓病人有好的空間和醫療品質。

「要讓急診不只是觀察，而是真的要治療，必須要有獨立空間，不要在走廊」。石崇良說，過去急診觀察床的概念，是做最後的診斷，等待住院、轉院，但未來short stay unit做的是，例如住院1、2天的肺炎病人，可以在這裡打抗生素，控制住了再轉在宅急症照護或OPAT。另外，病患也可以在這裡打化療，或是在出現外傷、輕微腦震盪者，留在short stay unit觀察，好讓病情惡化時能處理。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳為恭表示肯定，觀察床的設置，一開始認為沒有治療的目的，給付很低，但如今觀察床因病人很多，會被當作病床在用，現行的給付對維持品質是不合理的。short stay unit要解決的不是壅塞，而是照顧品質要和病房一致。

