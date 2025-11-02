急診壅塞有解！UCC輕症分流上路 健保署祭13.6億獎勵醫院開門

【記者黃泓哲／台北報導】健保署今（2）日宣布3項新政策正式上路，包含「週日及國定假日急症中心（UCC）」即日起開跑、本月新增「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」攜帶式輸液器給付，以及115年春節連假期間醫療院所加成獎勵措施，目標是讓民眾在假日也能安心就醫、不中斷醫療服務。

衛福部部長石崇良指出，大醫院急診病患中約8成屬非重症，造成急診壅塞。新設的UCC是分流關鍵措施之一，全國共有13處據點，開放週日與國定假日上午8時至24時。民眾若有發燒、腸胃不適或輕傷等症狀，可先前往UCC就診，減少急診負擔、讓重症資源留給最需要的病人。

健保署長陳亮妤進一步說，今年8月啟動的OPAT方案初步成果不錯，11月起再加碼引入「攜帶式輸液器」，讓病人能在門診持續接受抗生素治療，預計將有1萬人受惠。她也透露，明年春節連假長達9天（2月14日至22日），健保署將挹注13.6億元，補助各醫療院所春節期間診察費、護理費與藥事費30%至100%，確保「春節就醫不打烊」。

北市聯醫總院長王智弘表示，北市首波3大UCC據點已同步啟用，落實「假日就醫不中斷」理念。台大醫院急診主任張維典則指出，OPAT推行後已有81家院所參與、照護880人，並能減少廣效抗生素濫用。健保署強調，將持續優化醫療支付制度，讓全民健保更有韌性、更貼近民眾需求。

