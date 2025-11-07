急診壅塞衛福部提解方 石崇良：明年擬推專屬病床區
改善急診觀察床制度與照護品質
急診室病人過多，超過醫療資源所能負荷的安全範圍。衛福部長石崇良說，明年擬參考國外急診「短期停留單位」，讓須接受治療患者在急診有獨立空間，健保給付比照急性一般病床 ，以解急診壅塞。
台灣醫務管理學會、台灣醫院協會與醫策會今天共同主辦「2025台灣健康照護聯合學術研討會——醫療數位與綠能雙軸轉型」，石崇良發表主題演講時表示，針對急診，將改善急診觀察床制度與照護品質。
石崇良會後接受媒體採訪表示，自己過去在急診時，就遇不少病人其實48到72小時就可以回家，但又需要接受治療，因此盼讓這些人有獨立空間，而不是留在走廊；國外則稱為「短期停留單位」，所做工作是治療，而非單純觀察。
石崇良說明，過去急診「觀察床」概念，是等待診斷後安排住院或轉院；現在要提升到患者可得到照顧，例如肺炎病患可以在急診先打抗生素，觀察進展，若病況沒有惡化，就可回家接受「在宅急症照護」，或以「非住院靜脈注射抗病菌藥物（OPAT）」方式治療。
石崇良說，預計明年推動在急診開設病床區，健保給付擬比照急性一般病床的診察費和護理費；盼藉增設獨立空間，把病床空下來、讓真正重症的患者收住院， 以解急診壅塞，同時照顧病人隱私，也回應急診因人力流動、無法設定護病比問題，讓病人得到治療，也讓醫院效能更高。
中國醫藥大學附設醫院急症暨外傷中心急診部主任陳維恭接受媒體電訪表示，台灣對「觀察床」的概念，比較是讓腦震盪等患者留院觀察用，因此過去醫政及健保單位認為其醫療目的較少，給予很低的健保給付。國外已有不少觀察病床是直接當成治療病床在使用，因此「觀察床」當成診療床的給付標準，在國外行之有年，更發展出「觀察醫學」；反而是台灣長期忽略「觀察床」應有的品質，衛福部此次調整是正確改革方向。
陳維恭說，有些醫院的急診室長期有很多病人，幾乎當病房在用，應讓病人在急診室獲得與病房一致的照護品質，對病人才公平；但在現行給付下，要求達到病房的治療品質，並不合理；他認為，應給予等同於病房的給付，才有機會透過評鑑或其他方式，要求急診室維持一定照護人力，讓醫護人力不會負擔過重。
