急診室內情緒失控揮拳醫護人員 百公斤被告聲押獲准 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

體重破百的林姓男子21日凌晨酒後自殘被送往台中市澄清醫院急診室救治，不料，林男在治療過程中莫名抓狂，不僅拒絕醫療處置，對護理師揮拳攻擊，造成一名護理師頭部重創出現腦震盪症狀，警方當晚拘提林男到案，台中地檢署檢察官偵訊後，今（23）日向法院聲押獲准。

中檢表示，22日獲悉中港澄清醫院於21日凌晨4時30分發生護理師遭病患毆傷的暴力衝突事件後，檢察長張介欽隨即指示由醫療專組檢察官温雅惠組成專案小組，指揮台中市警第六分局即時展開蒐證調查，務求迅速釐清案情，以維護醫療環境安全與醫療秩序。

廣告 廣告

經警方持檢察官核發之拘票，於22日20時19分，在台中市西屯區拘提林男到案，並於今天上午解送中檢。經檢察官訊問後，認被告林男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務及刑法之傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

林男因酒後情緒不穩，在家中割腕自殘後，被救護車緊急送往澄清醫院中港院區急診室，醫師替其評估傷勢並進行處置時，林男疑對醫療方式不滿，加上酒精影響，情緒逐漸失控，除拒絕醫療處置，還突然起身欲追打醫師，現場警衛立刻上前制止，並帶林男離開急診室冷靜。

之後，林男再度衝回急診區，揮拳重擊當時正向陪同就醫的林男妻子說明加壓止血等處置流程的詹姓男護理師，由於力道剛猛，護理師當場被打飛跌坐病床，噁心、頭痛甚至一度失去意識，經診治出現腦震盪症狀隨即住院觀察。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

與吳乃仁爽吃豪華料理 檢察官徐名駒判罰俸2月

第三方支付「HERO PAY」洗錢案 二波搜索拘提2人

【文章轉載請註明出處】