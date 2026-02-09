急診室性侵女病患！台大狼醫二審認罪道歉獲減刑

前台大醫黃信穎急診性侵，二審認罪改判2年，因未獲諒解法官拒給緩刑須入獄。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 前台大醫院婦產科醫師黃信穎，因在急診室以醫療名義性侵女病患，引發社會譁然。雖二審法官考量其改口認罪且願賠償，判定原審量刑過重，將刑期從3年改判為2年；但因黃始終未能取得被害人諒解，法官拒絕給予緩刑，這位昔日醫界菁英仍須入獄服刑，全案仍可上訴。

台灣高等法院審理時指出，該罪名法定刑度介於6個月至5年之間。黃信穎在二審期間態度大轉彎，不僅坦承犯行，更數度撰寫書面道歉信，並表達強烈賠償意願，與一審時否認到底的態度截然不同。合議庭認為，原審未審酌這些轉變，量刑確實稍嫌沈重，因此撤銷原判決，給予減刑機會。

黃信穎於擔任台大婦產部住院醫師期間，於2021年6月利用職務之便，謊稱要進行「性反應測試」，對前來急診的女子伸狼爪指侵得逞。一審台北地院審理時，因黃全盤否認且無悔意，遭判處3年有期徒刑，其醫師證書亦遭台北市衛生局廢止。

儘管黃信穎力求緩刑機會，且過去並無前科，但合議庭考量受害女子拒絕和解，導致黃至今未能實質賠償或獲得原諒。法官認定，在未獲被害人寬恕的情況下不宜宣告緩刑，最終駁回其請求，維持入監執行的決定。

