急診室搬上車 竹山救護再升級

南投縣去年救護案件達2萬8053件，呈逐年上升趨勢，其中又以竹山地區年救護量逾2700件，位居縣內4大鄉鎮之冠。目前竹山地區配置2部救護車，並設有專責救護隊，2日再獲民間慈善協會捐贈一輛價值約400萬元、配備自動心肺復甦機等先進器材的救護車，為竹山地區注入緊急救援能量，有助提升OHCA（到院前心肺功能停止）救活率。

縣府消防局長陳興傑表示，預防火災、搶救災害與緊急救護為消防3大任務，其中又以緊急救護最繁重。縣內緊急救護案件主要集中在南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮，儘管竹山鎮人口已跌破5萬人，救護需求卻高於人口密度更高的其他3大鄉鎮，居全縣之首，因而引起縣府及民間慈善單位高度關注。

目前竹山地區配置2部救護車，並設有專責救護隊，有效提升現場處置能力與OHCA救活率。農曆新年前夕，宥尚慈善協會再捐贈一輛價值約400萬元的救護車及相關設備予南投縣消防局，並配置至竹山消防分隊，進一步提升地方救護品質與成功率。

陳興傑指出，新式救護車備有自動心肺復甦系統、自動給氧設備等器材，「等同於把急診室搬上救護車，可在到院前即施予專業急救，並透過救護人員與急診室即時聯繫、給藥處置，將有助提升救活率。」據統計，去年全縣OHCA救活率正式突破30％，較前年29％增加。

縣長許淑華特別致贈感謝狀，她認為，縣府雖持續充實消防設備，但民間力量仍是不可或缺的助力，「消防局將妥善運用這輛充滿愛心的救護車，把每一分善意轉化為守護縣民生命安全的實際行動。」