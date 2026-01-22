急診室暴力！ 台中男揮拳毆傷護理師腦震盪住院

護理師經腦部電腦斷層檢查，目前腦震盪狀況尚屬穩定，住院持續觀察頸椎是否受傷。（圖：中港澄清醫院提供）

臺中市警局第六分局昨（21）日清晨4點多接獲通報，一家醫療院所發生醫療暴力傷害案件。警方立即派遣優勢警力到場處置，並將涉案林姓男子帶返派出所調查，全案依《醫療法》及刑法傷害罪嫌偵辦。中港澄清醫院院方也表示，已由職安室通報衛生局及地檢署，將配合警方與司法機關進行後續提告，並持續提供員工身心支持。

警方調查指出，20多歲林姓男子因左手割傷由119救護車送往中港澄清醫院急診室治療。就醫過程中，林男疑因情緒失控，拒絕醫師進行傷口處置，不僅對醫師咆哮，甚至作勢攻擊。院方立即啟動警民連線機制通報警方，並由院內警衛協助維持秩序。

隨後，林男在急診室外仍情緒激動，口出穢言。詹姓護理師嘗試上前溝通，勸導其繼續接受治療，卻突遭林男揮拳攻擊，導致右側頭部受創，短暫失去意識，並出現頭暈、噁心、視力模糊及頸部疼痛等腦震盪症狀。護理師經腦部電腦斷層檢查後，目前傷勢穩定，住院觀察是否有頸椎受傷情形。

警方到場後，立即調閱相關監視器畫面蒐證，並依法將林嫌帶回偵辦。第六分局強調，任何妨害醫療行為的暴力事件，警方一律嚴正執法、絕不寬貸，並將持續強化與轄內醫療院所的聯防機制，在深夜時段加強巡邏，確保醫護人員在安全、受尊重的環境中執行勤務。

中港澄清醫院也說明過程：當時急診醫師在急救室幫這名男子檢視傷口，請男子脫外套，病人憤怒大聲說：「我不要處理傷口，我不要縫合傷口。」並衝下床作勢毆打醫師，急診室立即以警民連線通報警方，醫院警衛也立即協助處理。病人持續情緒激動、口出髒話，並作勢欲毆打急診醫師，經醫院警衛及家屬制止並安撫至急診大門口外面休息冷靜。詹性護理師想跟他溝通繼續就醫，男子突然出拳毆打詹性護理師右側頭部，護理師曾短暫失去意識，有臉部擦傷及挫傷，眼睛模糊、頭暈、想吐、頸部疼痛，出現腦震盪症狀。

中港澄清醫院表示，對於醫療暴力事件予以最嚴厲譴責，院方長期秉持「醫療暴力零容忍」立場。事件發生後，周思源總院長、護理部主任黃麗玲第一時間前往急診關心慰問受傷護理師，蔡哲宏副院長也到急診了解經過，同時指示急診護理長進行相關通報。

院方也提醒，依《醫療法》規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱等非法方式妨害醫療業務，違者可處新臺幣三萬元以上、五萬元以下罰鍰；若涉刑事責任，將移送司法機關偵辦，對醫事人員施暴者，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。(張文祿報導)

