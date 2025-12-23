急診室的哀愁！深夜遇護理師「染1疾病」 醫得知真相鼻酸：先自私一點

生活中心／王文承報導

一名急診醫師透露自己遇到一名令人心疼的病人，對方當晚才剛開始發燒，半夜便趕來掛急診，進一步詢問後才發現，這名病人其實也是醫療體系的一員。（圖／資料照）

近年醫護人力逐漸吃緊，急診室、加護病房壅塞的情況頻傳，許多病患只能忍著病痛等待，也讓民眾對醫療現場的壓力格外有感。即便如此，第一線醫護人員依舊咬牙撐著，在高壓與勞累中持續付出。一名急診醫師近日分享自身經歷，透露自己遇到一名令人心疼的病人。對方當晚才剛開始發燒，半夜便趕來掛急診，進一步詢問後才發現，這名病人其實也是醫療體系的一員。

深夜遇護理師染1疾病 醫得知真相鼻酸



該名急診醫師在臉書粉專「超級白急診醫師」發文表示，某天值夜班時，趁著半夜沒有病人短暫打盹，卻被一名來掛號的年輕人叫醒。對方主訴「晚上出現發燒」，讓他當下忍不住在心裡疑惑，才剛發燒是否真的需要立刻來掛急診？然而隨著問診深入，他很快察覺事情並不單純。

病人坦言，自己在某家醫學中心擔任護理師，日前在照顧病患時不慎被傳染 A型流感。然而，單位近期人力極度短缺，先前已有同事因發燒請假卻遭拒，他因此不敢缺班，只能趁著半夜來掛急診，自費施打抗病毒藥物，希望身體能盡快恢復，隔天還能回到工作崗位。

醫師隨即替對方完成診療，檢查結果出爐後，還主動詢問是否需要開立診斷證明請假。對方猶豫了許久，最後仍點頭答應。醫師看著他離開急診室的背影，心中卻忍不住感嘆：「他白天，大概還是會去上班吧。」

對此，「超級白」感慨地表示，多數選擇走進醫療現場的人，最初都是懷抱著奉獻的心而來。因此他在教學時，總會反覆提醒後輩，務必要先照顧好自己的身心靈，「先自私一點，才能有餘力行善」，因為「有些人不是不知道該休息，只是太習慣把自己排在最後一個」。

