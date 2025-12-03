急診室跳「重大通報」 醫師揭無奈心聲：是VIP

急診醫師表示，儘管明知病患付不出醫療費，仍會全力救治。（示意圖／翻攝自pexels）





急診醫療現場每天面對不同狀況，急診醫師在臉書發文表示，在急診第一線救護時，重症病患就是「VIP」，就算明知對方無力支付醫療費，依然要全力救治，讓許多民眾相當感動。

醫師白永嘉在臉書粉專「急診醫師的眼睛」發文表示，日前他為患者治療時，電腦螢幕跳出「重大訊息通報」，提醒醫師這名患者是欠費個案。白永嘉表示，有些病人即使對醫院欠費，送到急診後，醫護仍會認真處理到底，該做的檢查、治療、用藥一項都不會少。

白永嘉表示，病情嚴重時「重症病人都是急診的VIP」。他坦言，台灣健保已經相當便宜，但醫護人員在面對緊急狀況時，不會因為費用或欠費警示而退縮，該搶救的全都搶救。白永嘉也在留言區補充，急診最怕遇到的不是沒錢的病人，而是喝醉酒被送來、卻在酒醒後「大搖大擺離開不付錢」的情況。

廣告 廣告

許多網友留言回應「只能說生在台灣很幸福，但真的不要濫用醫療資源」、「辛苦了」、「對醫護暴力的應該標註在健保卡裡」、「急診室⋯真的看盡人生百態」、「謝謝救助病人的醫師們！」、「謝謝醫師及護理師們，感恩」。

更多東森新聞報導

假「台大名師」性侵遭通緝 因跌倒掛急診落網

獨家／高雄版飼料姐！ 高醫商圈餵鴿引來米奇 衛生堪憂

離奇2死車禍！34歲騎士「走進急診」後突昏迷亡

