急診拒處理傷口！男失控暴揍人遭收押 澄清院方曝光護理師傷勢

遭毆傷的澄清中港分院護理師目前仍住院觀察。（翻攝澄清綜合醫院中港分院臉書粉專）

台中市澄清綜合醫院中港分院21日發生急診醫療暴力，一名26歲林姓男子凌晨4時許就醫，卻拒絕醫生縫合傷口，並對前來勸導的男護理師出拳，由於林男重達破百公斤，在體型優勢下，護理師一度失去意識，今（23日）林男遭收押，澄清中港分院也透露，所幸護理師狀況漸趨穩定，目前住院觀察中。

事發於21日凌晨4時許，林男被送到澄清綜合醫院中港分院急診室，因傷口需縫合，院方請他脫下外套時，林男卻情緒失控拒絕處理傷口，並作勢毆打醫師，院方第一時間通報警方，警衛也介入，將林男帶往急診大門讓情緒冷靜，詹姓男護理師這時上前試圖勸說，卻遭林男出拳擊中頭部右側，一度短暫失去意識。

林男事後被警方拘提到案，送往地檢署複訊後，檢方認定涉犯醫療法之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務，及傷害等罪嫌重大等，向地院聲請羈押，今（23日）獲准。

澄清醫院中港分院今也發出聲明譴責，表示院內發生急診暴力事件，感到非常遺憾，也為受傷護理師感到非常不捨，同時透露，目前護理師狀況已趨穩定，住院觀察中。院方指出，第一時間已由職安室通報衛生局與地檢署，將依相關規定配合警方與地檢署辦理後續提告等程序，也會持續關心受傷同仁身體狀況與心理支持。





