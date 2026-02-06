急診搶救命懸一線的病患 花蓮啟動分級醫療守住生命線

花蓮縣衛生局結合花蓮縣醫師公會及花蓮縣診所協會，舒緩大醫院春節的急診擁塞。(花蓮縣政府衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

隨著春節九天連假即將到來，花蓮縣衛生局結合花蓮縣醫師公會及花蓮縣診所協會，鼓勵基層診所在過年時間開診，以舒緩大醫院春節的急診擁塞，目前有七十三家診所響應春節開診。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，除夕至初四是就醫需求的高峰期，若有身體不適，建議先就近到診所或地區醫院就醫，經醫師專業評估有需求後，再透過轉診機制前往適合的醫院，這樣才能把最寶貴的急診資源，留給真正命懸一線的人。

朱家祥指出，依據衛生福利部緊急醫療管理系統統計，一一四年花蓮北區四家主要醫院中，每月約有近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中高達百分之七十五為輕、中症患者，其實可由區域級、地區級醫院診療及住院，甚至僅需要基層診所處理。

以慈濟醫院急診室為例，有百分之十點一的急診病患在急診等待病床超過二十四至四十八小時，煎熬的不只是病人，還包括陪病的家屬，以及已經在極限邊緣撐著的醫護人員。

朱家祥強調，目前病房受限於護理人力短缺，收治量能有限，許多病患只能在急診「卡床」等待，導致急診床位長期滿載、醫護疲於奔命，形成全國性結構問題。

疫情後醫療人力流失、高齡化與民眾「大醫院比較好」的迷思，使許多原可分流的病患不斷集中到醫學中心，讓急診壅塞成為日常，而非偶發高峰。

朱家祥表示，社會大眾應體恤連假期間仍需日夜輪班的醫護人員，他們犧牲與家人團聚的時間，撐起花蓮的醫療防線，但近年醫療暴力事件增加，很多來自不耐久候的情緒發洩，這對醫療體系是很大的傷害。

花蓮縣衛生局表示，目前已建構完整急重症醫療網絡，北區除慈濟醫院外，門諾醫院、國軍花蓮總醫院及部立花蓮醫院皆具備良好門診與急診量能，可處理大多數傷病，而重大創傷、急性心肌梗塞、中風等重症，適合直接送往醫學中心或具相關專科的區域級醫院。