急診改稱病床 解決「等待住院」？名醫傻眼：衛福部天才

急診壅塞問題嚴重，衛福部試圖用改變名稱解決等待住院數字窘境，引發基層醫師質疑。（示意圖／Shutterstock／達志）

國內急診壅塞問題嚴重，衛福部繼擴大在宅急症照護計畫、推動門診靜脈注射抗生素（OPAT）、設置UCC外，接下來為將把急診留觀床改成「short stay unit」，也就是短期停留單位。與急診留觀床「等待住院」的功能不同，可打化療、做簡單外傷處理後的觀察、打抗生素等，控制住後，再以在宅急症照護銜接，緩解醫院待床壓力。但胸腔科醫師蘇一峰質疑，以後就沒有等住院的病人了，全部都在急診住院了，衛福部真的大天才！

衛福部長石崇良7日表示，解決急診壅塞，從院前分流開始做，也會鼓勵基層假日開診，更重要的是落實家醫計畫。我們已經把急診留觀的護理費提高到急性一般住院的9成，接下來希望把「observation unit」換成「short stay unit」。有些病人在急診1、2天就處理好的，不見得要住院，在short stay的過程中，把照顧品質做好，給付比照急性一般病床的診察費和護理費，讓病人有好的空間和醫療品質。

石崇良強調，要讓急診不只是觀察，而是真的要治療，必須要有獨立空間，不要在走廊。過去急診觀察床的概念，是做最後的診斷，等待住院、轉院，但未來short stay unit做的是，例如住院1、2天的肺炎病人，可以在這裡打抗生素，控制住了再轉在宅急症照護或OPAT。另外，病患也可以在這裡打化療，或是在出現外傷、輕微腦震盪者，留在short stay unit觀察，好讓病情惡化時能處理。

蘇一峰9日發文直呼：衛福部這次真的大天才了！急診一大堆病人沒辦法住院，直接把急診躺床變成病床區就解決了！秒變成0人等待住院！衛福部推出急診專門病床區，讓你躺急診也變成住院病床！人人只要躺在急診室，就等於住院成功了！下一步要求各專科醫護下來急診治療病人？

蘇一峰直呼：以後就沒有等住院的病人了，全部都在急診住院了！

網友表示「保險公司會跟你抗議喔」、「之前在急診等病床，保險都說沒辦理住院不理賠」、「這樣就幫那些想住院的解套了耶」、「這樣急診室離職率應該會有明顯曲線喔」、「老是這個樣，以為想出了一個解決問題的方法，事實上只是造成更多的問題」、「好像換了個名詞，事情就解決了」、「換湯不換藥啊，空間，人，藥物等還是照舊，只是名目換了而已，一個既介於急診跟住院，既不屬於急診又不屬於住院的神奇空間」、「類病房？」

