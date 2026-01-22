急診暴力！醉男與妻吵架送醫「失控毆護理師」 護理師腦震盪住院

21號凌晨台中一名26歲林姓男子酒後和妻子發生爭吵，自行割腕被送到中港澄清醫院急診室，沒想到他疑似不滿醫師治療，追打醫師不成，竟然出拳毆打上前安撫的男護理師，造成護理師腦震盪，住院觀察。院方強調醫療暴力零容忍，將會協助護理師提告。

男重毆安撫護理師 妻、保全、同事上前阻止

醫院急診室大門口，穿著深藍色服的男護理師正和穿著白色外套的患者妻子說明治療過程，沒想到下一秒男病患突然衝進來，二話不說就朝護理師的頭重重地揮了一拳，護理師整個人失去重心往後倒，還好後面有病床，他痛到躺在病床上，久久無法起身。



一旁的妻子和保全趕緊上前勸阻，其他護理人員見狀也上前幫忙，還有另外一名男護理師更是直接跳躍過護理站跑到門外，阻擋患者再傷人。

另一名男護理師跳躍過護理站，阻擋林男再傷人。圖／台視新聞

追打醫師不成...改毆護理師 院方：願協助提告

這起醫院急診室暴力，是一名喝了酒的林姓男子和妻子發生爭吵後割腕，被送到急診室來。男子疑似不滿治療，情緒十分激動，追打醫師不成，竟然出拳毆打上前安撫的男護理師。詹姓男護理師頭臉部擦挫傷，有腦震盪情形，目前住院觀察中。

詹姓男護理師頭臉部擦挫傷、腦震盪。圖／台視新聞

院方表示，對於醫療暴力零容忍，將會協助護理師提告，動手打人的男病患也被依違反醫療法及刑法傷害送辦。

※拒絕暴力 請撥打110

台中／葉嘉雯、陳世杰、洪杰民 責任編輯／施佳宜

