急診病人外表正常「心臟狂按暫停鍵」 一票醫護看心電圖傻眼

一名急診醫師分享，近日急診塞滿病患，忙亂中發現急救室有一位外表看起來很正常的患者，本想把對方推出去，先挪出空位救人，結果被提醒那名外表正常的患者會突然死掉，絕對不能亂推，仔細一看才發現，對方的心跳竟然會突然停止，但其他包括血壓、血氧數據都很漂亮，讓他貼出對方的心電圖紀錄，引起一票醫護人員討論。

一名醫師今（15）日在臉書「急診醫師碎碎唸」表示，最近急診一如往常忙碌，塞滿各種病危患者，某天因為一位病人狀況變差，跑進急救室後，發現一位看起來一臉淡定的中年男子，因此準備把對方位置先空出來救人，結果被提醒那名患者會突然死掉，千萬不能推出去。

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原PO疑惑指出，這位中年男子外表看起來完全沒有任何病痛，一開始還以為同事在開玩笑，但檢視各種監控儀器後才發現，雖然患者的血壓、血氧表現都很正常，但心臟不知為何竟會不斷停止跳動，讓他一度以為是儀器接觸不良，傻眼說「真的是隨時會死的人耶…是心臟會自己按下暫停鍵的人喔，可是他外表看起來還蠻正常…果然世上事情無奇不有」。

其他醫護人員看完心電圖紀錄後，也驚呼「這樣的心律，還會有漂亮的血壓跟血氧，太震驚了」、「這個真的好險沒推出去」、「資深護理師們真的超厲害，有時候病人就是被他們一句話救回來的」、「這個心臟…可以申請金氏世界紀錄嗎」、「怎麼會有這樣的病人，太神奇了」。

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