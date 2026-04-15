急診病人外表正常「心臟狂按暫停鍵」 一票醫護看心電圖傻眼
一名急診醫師分享，近日急診塞滿病患，忙亂中發現急救室有一位外表看起來很正常的患者，本想把對方推出去，先挪出空位救人，結果被提醒那名外表正常的患者會突然死掉，絕對不能亂推，仔細一看才發現，對方的心跳竟然會突然停止，但其他包括血壓、血氧數據都很漂亮，讓他貼出對方的心電圖紀錄，引起一票醫護人員討論。
一名醫師今（15）日在臉書「急診醫師碎碎唸」表示，最近急診一如往常忙碌，塞滿各種病危患者，某天因為一位病人狀況變差，跑進急救室後，發現一位看起來一臉淡定的中年男子，因此準備把對方位置先空出來救人，結果被提醒那名患者會突然死掉，千萬不能推出去。
原PO疑惑指出，這位中年男子外表看起來完全沒有任何病痛，一開始還以為同事在開玩笑，但檢視各種監控儀器後才發現，雖然患者的血壓、血氧表現都很正常，但心臟不知為何竟會不斷停止跳動，讓他一度以為是儀器接觸不良，傻眼說「真的是隨時會死的人耶…是心臟會自己按下暫停鍵的人喔，可是他外表看起來還蠻正常…果然世上事情無奇不有」。
其他醫護人員看完心電圖紀錄後，也驚呼「這樣的心律，還會有漂亮的血壓跟血氧，太震驚了」、「這個真的好險沒推出去」、「資深護理師們真的超厲害，有時候病人就是被他們一句話救回來的」、「這個心臟…可以申請金氏世界紀錄嗎」、「怎麼會有這樣的病人，太神奇了」。
更多中時新聞網報導
長新冠罹患認知障礙風險高近4倍
NBA》恩比德開刀 七六人季後賽添變
8歲曾同台偶像 周湯豪樂當《麥可傑克森》大使
其他人也在看
連假出遊心肌梗塞發作命懸一線 警消跨縣市直送醫院60分鐘搶命
台北劉姓男子本月初安排全家出遊，從高鐵站下車後突然出現胸悶、冒冷汗症狀，抵達目的地後仍未緩解，家人連忙通報消防隊，隊員先透過執行12導程心電圖，並與線上指導醫師聯絡，研判是心肌梗塞急症，緊急送往醫院搶救，所幸到院後60分鐘就順利打通血管裝上支架，讓患者直說：彷彿歷經一場人生電影！患者表示，他本身雖然沒有抽菸也沒有三高等慢性病，但多年前有家人曾因心血管疾病過世，因此他前年某日出門時出現莫名胸悶、胸痛及呼吸喘促症狀後，決定前往當地醫院檢查，果然證實「心臟三條大血管全部都阻塞」，於是決定先從阻塞最嚴重的左前降枝冠狀動脈裝上支架，去年又在左迴旋支冠狀動脈裝上第二根支架，之後都沒有任何異狀。直到本月初連假期間，他與家人約好要到日月潭出遊，沒想到才剛離開高鐵台中站搭上客運就出現熟悉的症狀，甚至手腳開始發冷，他形容「那種恐怖的感覺又回來了」，於是趕緊服用舌下錠，只是症狀依舊沒有改善，等到抵達目的地，妻子決定「命最重要」，於是尋求當地消防隊協助，並立即坐上救護車。日月潭消防分隊高級救護技術員許嘉育先執行到院前12導程心電圖檢查，果然發現「ST段上升」，代表是大範圍心肌嚴重缺氧的「急性ST上升型心肌梗塞
連假出遊突胸悶命危！心肌梗塞60分鐘搶通血管，醫示警：裝支架也會再堵
30秒看重點台北男子連假出遊突發心肌梗塞，消防隊即時判斷並跨縣市送醫，成功於60分鐘內完成心導管手術搶命。醫師提醒，裝支架後仍可能再阻塞，尤其高風險族群更需規律服藥與追蹤。一旦出現胸悶、冒冷汗等症狀，應把握黃金時間立即就醫，避免延誤致命危機。 連假出遊本該放鬆心情，卻可能暗藏致命危機。一名劉姓男子日前與家人出遊，途中突發胸悶、冒冷汗等症狀，經消防隊即時判斷為心肌梗塞，緊急跨縣市送醫，成功在60分鐘內打通阻塞血管並裝上支架，從鬼門關前撿回一命。 出遊途中突發胸悶，舌下錠無效險喪命患者表示，當天從高鐵台中站轉乘客運後，出現熟悉的胸悶與呼吸困難症狀，甚至手腳發冷；儘管立即服用舌下錠，症狀仍未緩解，抵達目的地後由家人緊急通報消防隊送醫。 救護人員第一時間進行12導程心電圖，發現明顯「ST段上升」，研判為致命性高的急性ST上升型心肌梗塞，並即刻聯繫醫師指導處置，爭取黃金搶救時間。 跨團隊接力搶命，60分鐘完成心導管手術亞洲大學附屬醫院接獲通知後啟動緊急應變機制，患者到院後迅速安排心導管手術。亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師施榮彰指出，檢查發現患者左前降支冠狀動脈（LAD）完全阻塞，且為過去裝過支
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
澎恰恰迎70歲深夜自省 歎拍電影「淪憨人」痛揭欠債2.4億內幕：無視方芳警告
資深藝人澎恰恰今（15）日迎來70歲大壽。回首這半世紀的演藝路，他曾攀上巔峰也曾跌落谷底，尤其為了追逐電影夢而負債2.4億元的往事，至今仍是人生最沉重的一課。他在生日深夜於臉書發表長文自省，引用昔日經典台詞感嘆：「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，並首度坦承：自己就是那個「憨人」。
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
【家樂福改名1】統一接手後變了？家樂福關店整併又傳改名「樂家康」 3大變化一次看
自統一集團接手家樂福後，家樂福在台營運策略持續調整。從門市關閉與據點整併，到業態重新布局，再到近期品牌授權即將到期、傳出改名「樂家康」，一連串變化下，經營模式也出現明顯調整。《Yahoo股市》整理統一接手後的三大調整方向，帶讀者一次看懂。
見家長？許光漢同框子瑜媽鬧緋聞 登微博熱搜第一網傻眼
周子瑜近日被傳與許光漢熱戀，話題一路延燒，甚至衝上微博熱搜第一。但所謂「戀情證據」其實相當單薄：許光漢現身TWICE台北演唱會，加上子瑜母親在IG貼出一張兩人後台合照，兩條線索被拼湊後，直接升級成「見家長」，劇情跳躍程度讓不少人看傻眼。
受夠台北冬天陰雨、花2天就簽了台中退休宅！準退休族夫妻如何用「減法哲學」打造人生下半場？｜好宅報報
對許多在北部打拚了大半輩子的人來說，理想的退休生活往往不是繼續留在擁擠、步調緊湊的城市，而是渴望找回生活的餘裕與溫暖的陽光。一對長年居住在台北的準退休族夫妻，在面對台北每逢冬季便綿延一兩週的陰雨時，深感身心都不甚舒適；隨著退休腳步逼近，他們重新盤點人生下半場的需求，最後決定捨棄過往追求「大坪數豪宅」的迷思，南下氣候宜人的台中，在繁華的勤美草悟道商圈購入一間坪數「剛剛好」的預售屋，不僅完美銜接了高爾夫球的休閒愛好與老友圈，更以減法哲學，為兩人世界打造出最從容自在的退休度假宅。
伊朗承認戰損極嚴重！列清單呈報聯合國 還要求「這五國家」全面賠償
伊朗向聯合國IMO控訴美以軍事打擊，造成嚴重海事與平民傷亡，點名巴林、沙烏地阿拉伯等五國參與，要求全面賠償。文件揭露，伊朗39艘商船沉沒、20名海員喪生，逾3000平民死亡，300萬人流離失所。同時，美伊談判破裂，伊朗揚言禁止涉事國船隻通行荷姆茲海峽，美國前總統川普更稱已摧毀158艘伊朗軍艦，導致波斯灣緊張局勢急遽升溫。外界正密切關注預計16日舉行的下一輪美伊談判，以評估中東局勢是否還有轉圜餘地。
李貞秀靠山曝光！「這人」希望她留下來 再嗆白營：沒錢還幹壞事
即時中心／黃于庭報導中配李貞秀因直播失言、砲轟自家人，遭百位民眾黨員具名檢舉，昨（13）日民眾黨中評會一致決議將她開除黨籍，其不分區立委資格也隨即喪失。而李貞秀事後相當氣憤，不僅要白營公布錄音、會議紀錄，還揚言爆猛料，甚至與黨主席黃國昌槓上，痛批對方「一派胡言」。對此，李貞秀今（14）日上節目表示，當初創黨主席柯文哲希望她留下來；同時也認了，自己確實曾說過「誰得利誰買單」。
白沙屯媽祖「衝大甲媽」轎夫慘甩飛！專家一看不對勁：藏2訊息
生活中心／巫旻璇報導苗栗通霄白沙屯拱天宮年度媽祖徒步進香活動，於12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜的北港行程。今年除了山邊媽隨行外，值年爐主媽也首度登轎同行，形成罕見的「三媽同轎」，吸引多達46萬名香燈腳報名參與，盛況空前。不過13日途中發生轎班人員跌落意外，引發外界關注，民俗專家也提出可能原因。
劉嘉玲日本賞櫻曬全家福！ 80歲媽媽「站姿筆挺」優雅氣質成焦點
影后劉嘉玲近日帶著80歲的母親、弟弟與弟媳前往日本東京賞櫻，享受溫馨的家庭旅行。令人驚豔的是，劉媽媽以一頭優雅銀髮、挺直腰桿的姿態，搭配簡約大方的白色風衣與黑色高領毛衣，出眾氣質讓網友讚嘆連連。
迎三波變天！「全台有雨」時間曝光 北台灣這天起轉涼
天氣變化一波接一波！今（14）日各地晴到多雲、天氣穩定，不過好天氣即將告一段落。天氣風險分析師黃國致提醒，接下來將有「3波天氣變化」接力報到，不僅局部降雨機率增加，週末起更有明顯轉涼趨勢，民眾需多加留意。
騎車遭繩索勒頸！13歲男童命危進ICU 母親哭到看不清
根據《極目新聞》報導，男童母親表示，孩子於4月4日前往補習班途中，在路上遭一條橫跨道路的繩索纏住頸部，當場被勒倒並造成嚴重割傷。經醫院診斷，男童氣管與食道均出現破裂情況，入院後立即送入ICU搶救。由於傷勢複雜，目前仍需等待專家會診結果，才能確定具體手術方式。家...