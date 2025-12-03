急診病患被標註「欠債」 醫師看一眼仍全力救治「他們都是VIP」

白永嘉醫師在急診第一線面對「欠債病患」仍堅持全力救治，道出台灣醫療環境的無奈與堅持。他在社群媒體分享，即使電腦系統跳出「欠債問題個案」的警示通報，醫護人員依然會認真處理到底，因為「重症病人都是急診VIP」，不論病患是否有能力支付醫療費用。

急診醫師在第一線面對「欠債病患」仍堅持全力救治，道出台灣醫療環境的無奈與堅持。(圖/資料照)

白永嘉醫師在臉書發文表示，「再怎麼對醫院欠債的病人，送來急診，電腦看到跳出這個警示，醫護也是會認真處理到底」。他分享了急診室的日常經驗，即使系統顯示「此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息」的重大通報，醫護團隊仍會一視同仁進行治療。

白醫師坦言，「明知道他沒辦法付錢，還是會做很多的檢查和治療、給的藥也是最好的」，因為病情嚴重的患者在急診室都被視為VIP。他進一步指出台灣醫療現狀：「重症病人都是急診的VIP，即使他沒有錢、即使我們台灣的健保已經這麼便宜」，醫護人員仍會善盡職責，不因病患的經濟狀況而有所差別。

不過，白永嘉醫師也提到他最無法接受的情況是「那種喝醉酒被送急診、酒醒後大搖大擺離開不付錢的」患者，認為這類行為不僅浪費醫療資源，也造成時間和經濟上的損失。

送到急診的病人被通報為欠債，但醫師也是會一視同仁進行治療。（圖／翻攝自白永嘉醫師臉書）

對於醫師的分享，網友紛紛留言回應。有人表示：「真的，有更多比他們更需要醫療資源，但是真正的弱勢族群或許反而沒得到需要的醫療照護」。也有網友感嘆：「只能說生在台灣很幸福，但真的不要濫用醫療資源」。

還有網友比較不同國家的醫療制度：「因為在台灣，所以我們出發是以人做第一考量。其他國家很羨慕我們完善的醫療保險」、「中國要先繳錢才會救人，台灣人民真的要珍惜我們這麽好又這麽善良的醫師及醫療團隊」。

白永嘉醫師的分享揭露了台灣醫療體系的人道關懷精神，即使面對可能無法收回的醫療費用，醫護人員仍然堅守專業倫理，全力以赴救治每一位病患，展現了台灣醫療體系「以人為本」的核心價值。

