急診連收2名30歲男「腦中風」！他不理後頸痛倒下 護理師揭「5大警訊」

記者鄭玉如／台北報導

加護病房護理師林婷分享，現在很多疾病年輕化，近期接獲2例30多歲腦出血中風男子，若出現頭痛、後頸痛、肢體無力等症狀應及時就醫，千萬別硬撐。（示意圖／三立資料照）

再忙也要顧健康！加護病房護理師林婷分享，近期接獲2例30多歲腦出血中風的男子，其中一名司機原本出現後頸脹痛，卻沒有多加理會，未料某日突然倒下，經急救仍陷昏迷。她提醒，年前工作忙碌，但別忘了適時休息，尤其最近天氣忽冷忽熱，再加上各種病毒誘發，免疫力稍微差一點，就可能中招。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文提到，許多疾病有年輕化趨勢，平時應規律吃飯、睡眠充足，注意身體保暖，一旦感覺不舒服，就要及時就醫，千萬不要硬撐，別等到生病了，才想起健康多重要。除了健康，其它什麼都不是，「餘生請把健康置頂」。

林婷分享案例，近期接獲兩位年輕的腦出血病人，其中一名是30多歲的爸爸，小孩子年紀小，還在讀幼稚園，工作是叫車平台的司機，經常通宵熬夜，又有抽菸習慣。發病前一天曾向妻子抱怨後頸脹痛，延伸至後腦勺，隔天在家洗澡時倒臥浴室，送醫檢查，發現腦幹出血量非常大，雖然撿回一命，但仍陷入昏迷，「意識不一定救得回來，保住性命就已經不錯了」。

另外一名是33歲工程師，工作忙碌、每天加班，本身有高血壓，卻沒有理會與吃藥，某天上班突然全身抽搐、口吐白沫，送醫確診腦出血，手術後恢復意識，但一半肢體無力，需要長時間的復健。林婷指出，許多人在年前忙著工作、賺錢，但該休息還是要休息，該吃藥還是要吃藥。

林婷曾拍攝影片衛教民眾，腦中風的黃金治療時間是發病後6小時內。若出現5項症狀應立即就醫，首先是「肢體無力」，一側手或腿出現短暫性無力；再者「臉部感覺異常」，半邊臉部突出現麻木感，無法正常皺眉或閉眼，出現流口水或嘴角歪斜；以及「語言障礙」，突然講話不清楚，或聽不懂別人說話；「頭暈、頭痛」，突然劇烈頭痛、頭暈目眩、後頸痛，可能伴隨噁心、嘔吐；最後是「視力障礙」，突然眼前發黑、一陣模糊，幾秒鐘又恢復正常。

