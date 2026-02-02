急診連收2年輕男「腦中風」！他後頸痛洗澡後昏迷 護理師揭關鍵：別錯過黃金期

近期天氣忽冷忽熱，加上冬季低溫刺激，腦血管疾病進入高峰期。圖／翻攝自pexels

近期天氣忽冷忽熱，加上冬季低溫刺激，腦血管疾病進入高峰期。加護病房第一線醫護人員感受尤深。ICU護理師林婷近日在社群平台分享臨床觀察，短時間內接連遇到兩名年僅30多歲的男性腦出血患者，令人不勝唏噓。

林婷指出，其中一名患者是從事叫車平台工作的年輕父親，孩子尚在幼兒園就讀。長期夜班、作息顛倒，又有抽菸習慣。發病前一天，他曾向家人提及後頸到後腦出現脹痛，但並未進一步就醫。隔天洗澡時突然倒地，緊急送醫後確診為腦幹大量出血。雖然手術後保住性命，卻陷入長期昏迷，家庭瞬間陷入巨變。

另一名案例則是33歲的工程師，長時間加班，生活壓力大，明知自己有高血壓卻未規律服藥控制。某日清晨準備出門上班時，突然全身抽搐、口吐白沫，送醫後確認為腦出血型中風。經緊急手術後雖恢復意識，但留下半側肢體無力的永久後遺症，未來需長期復健，也讓年邁父母承受沉重照護壓力。

中風警示症狀

林婷提醒，腦出血中風的致死率與致殘率都不容忽視，且已有明顯年輕化趨勢。她呼籲民眾切勿輕忽身體發出的警訊，延誤治療往往付出無法挽回的代價。常見的五大中風警示症狀包括單側手腳突然無力；半邊臉部麻木、表情歪斜；說話含糊或理解困難；突發劇烈頭痛合併噁心、暈眩；視線模糊或短暫失明。一旦出現上述情況，應立即送醫。林婷強調，中風發作後前6小時是關鍵黃金治療期，尤其慢性病患者即使工作忙碌，也不能自行停藥或硬撐身體。

農曆年前後，急診室人潮湧現。林婷也形容，急診「擠滿了掛點滴的大人和哭鬧的小孩，空氣裡都是消毒水和焦慮的味道」，她也提醒，近期氣候劇烈變化，加上病毒流行，免疫力稍弱就可能中招，「在健康面前，其他真的都是浮雲。」並以自身臨床經驗總結幾點提醒，別等生病才後悔、規律作息與飲食勝過一切、天冷務必做好保暖、不適務必及時就醫。

腦中風危險因子

而衛福部也曾指出，腦中風是國人常見且具高度威脅性的重大疾病，臨床上常見的腦中風八大危險因子包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸以及腦中風家族史，只要同時符合其中三項，就屬於腦中風高危險群，更需要提高警覺、積極預防。

依據國民健康署106年國民健康訪問調查結果顯示，「三高」高血壓、高血糖及高血脂，是國人自述曾經由醫師診斷最常見的慢性疾病之一，也是導致心血管疾病與腦中風的重要原因。至於想要有效控制三高，關鍵在於定期檢查、掌握數據、評估風險並維持良好生活習慣。

在定期檢查方面，民眾可善用國民健康署提供的免費成人預防保健服務，包括40至64歲民眾每三年一次，65歲以上民眾每年一次的健檢機會，或透過學生健檢、勞工健檢及軍人體檢，持續追蹤自身健康數值。除了檢查，更重要的是學會看懂數據。

血壓部分，18歲以上民眾建議每年至少在家測量一次，並依循「722原則」，連續七天、每天早晚各量一次、每次量兩遍取平均值，理想血壓應控制在120/80毫米汞柱以下。血糖則需透過定期抽血檢驗，空腹血糖正常值為70至99毫克／分升；血脂方面，一般無併發症的民眾，俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）應低於130毫克／分升。

評估未來罹患慢性疾病風險

為了讓民眾更清楚了解自身未來的健康風險，國民健康署也建置了「慢性疾病風險評估平台」，只要輸入健檢報告數據，就能評估未來十年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及心血管不良事件等五種慢性疾病的風險，協助民眾及早因應。

預防三高與腦中風

良好的生活習慣是預防三高與腦中風的根本之道，包括規律進行有氧運動、調整作息、保持情緒穩定，並遵循「三低一高」飲食原則，也就是少油、少鹽、少糖與高纖飲食。同時應持續監測三高數值，若長期超過建議標準且未見改善，應儘早諮詢醫療人員，避免病情惡化。

辨識中風警訊

此外，腦中風的救治成功與否，關鍵在於是否能及早發現、及時送醫。國民健康署提醒民眾，可透過簡單的三個動作來辨識中風警訊。當一個人微笑時若出現臉部不對稱、雙手平舉時其中一隻手無力下垂，或是說話時口齒不清、無法清楚表達，都可能是腦中風的徵兆。一旦發現上述情形，務必立即撥打119送醫，把握黃金治療時間，才能降低失能與死亡風險。



