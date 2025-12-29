急診醫半夜胸悶喘不過氣！懷疑心肌梗塞 脫衣瞬間發現竟是烏龍

一名資深急診醫師因胸悶與呼吸困難，懷疑自己罹患心肌梗塞，結果竟是T恤穿反所致，引發網友熱議。（示意圖／達志／美聯社）

若半夜睡到一半出現胸悶、吸氣困難、脖子緊縮等異常狀況，通常是心肌疾病的警訊。然而，這次出現上述症狀的人，是一名擁有20年經驗的急診醫師，而他最後得出的診斷，竟讓自己也忍不住大笑。

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」日前發文分享親身經歷，透露自己某晚熟睡時突然感覺胸口壓迫感強烈，呼吸不順，甚至脖子出現緊縮感。他憑藉多年在急診室累積的專業經驗，瞬間聯想到可能是心肌梗塞的前兆，內心警報大響。

他表示當下陷入糾結，「應該不至於這麼衰」，但症狀明顯且持續，加上早年吸菸時預備的硝酸甘油（NTG）藥片早已過期，讓他一度打算立即前往急診，甚至思考該叫計程車還是直接撥打119叫救護車。

廣告 廣告

然而，就在他下床準備換衣出門的瞬間，劇烈不適感竟神奇地消失。進一步檢查後才發現，原來是穿錯衣服造成的不適，T恤不小心穿反，緊勒在脖子與胸口，導致錯誤判斷。他忍不住自嘲，「本來以為是網路笑話，沒想到真的發生在自己身上」，還笑說以後絕對不再買正反兩面都有字的T恤。

這段貼文一出，立刻在網路上引發熱烈討論。不少網友留言開玩笑：「你這種只能穿吊嘎了」、「下次穿襯衫第一顆鈕釦不要扣」、「還好最後不是掛號單，是笑到流淚」、「CK設計太性感了吧」、「幸好只是虛驚一場」、「本來看到很緊張，看到最後一段直接笑出來」。這段親身經歷雖然結局輕鬆，但也讓不少人警覺，若出現類似症狀，仍應提高警覺，排除生理異常再安心。

急診醫師突感胸悶打算自掛急診，沒想到脫衣後瞬間好轉，真相竟讓他哭笑不得。（圖／翻攝自臉書，急診醫師碎碎唸）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多