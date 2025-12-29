急診醫嘆「一天好幾個OHCA」：老天爺收人了 死亡原因曝

急診醫師曝近期一天就有好幾個OHCA。示意圖／Pixabay

26日台灣迎來入冬最強一波冷空氣，過完元旦還會再經歷一次低溫，就有急診醫師在27號發文表示「在急重症待久了，就會知道，第一波寒流或是氣溫陡降，就是老天爺在收人的日子」，光是短短一天，就有好幾位民眾OHCA（到院前死亡）。

臉書粉絲頁「急診醫師碎碎唸」發布一名急診醫師的感嘆，他說26、27日天氣變冷，一整天的急救室就有好幾位OHCA的民眾。其中一位OHCA的男子，他的妻子說：「早上還有跟他講電話，說有點吃不下，怎麼知道回家他已經倒在地上，叫都叫不醒…」死者的妻子哭到停不下來，還一直拍打死者的身體，想要讓死者醒過來，哭著說：「一句話都沒有交代⋯這要我怎麼過下去…」急診醫師說，自己只能拍拍她的肩膀，安慰她說：「至少伯伯走的時候沒有什麼痛苦。」

廣告 廣告

另外一名OHCA的死者，妻子說死者在家只是說全身無力，就叫了救護車，死者上救護車的時候還是活著的，但是到了急診已經失去意識了。醫療團隊緊急幫他急救了10分鐘，他的家屬決定放手，讓他好好的走。這名死者的妻子說：「他有癌症，之前就已經交代過了，也說過如果怎麼樣，就放手讓他走。」醫師說，雖然這名妻子說話的時候滿臉淚水，但是看得出她有準備，只是不太能接受這麼突然，但也能比較能坦然面對。

急診醫師語重心長表示，死亡是無聲無息的，它從來不會等你準備好才降臨，「是不是大家都該跟身邊人說好，先做好準備，讓死者安息，生者安心，生死兩相安」。

近日氣溫變化大，元旦過後將再有一波冷空氣，台北市衛生局提醒民眾要做好6件事情，抵抗低溫的衝擊，尤其是具有高風險因子如有糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病等疾病者，更須特別留意。

做好防寒措施並注意頭頸及四肢保暖，帽子、口罩、手套、保暖衣物不可少。 遵循三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）的飲食原則。 避免飯後或喝酒後立即泡湯或洗澡。 運動時要充分暖身，以溫和漸進方式進行，建議結伴而行有照應。 按時服藥控制病情，有異狀立即就醫。 外出時隨身攜帶健保卡及緊急用藥。



回到原文

更多鏡報報導

太神了！他在埃及遺失證件「竟被台灣人撿到」：在台北掉4次都沒找回來

他強舔女同事胸部！事後給600萬、陪出國玩 女子收錢仍提告

睡覺時「手機放枕頭邊充電」突爆炸！女子慘毀容、全身7成燒燙傷