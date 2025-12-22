急診醫學會致敬台大醫父女檔 3呼籲防隨機暴力

（中央社記者曾以寧台北22日電）台大醫師父女檔19日主動協助救治隨機攻擊案傷患，急診醫學會今天向其致敬，讚揚具體展現急診醫學專業精神；並提出3項呼籲防範隨機暴力事件，包括支持全面推動基本急救教育。

捷運台北車站及中山站周遭19日發生隨機傷人案，造成4死、多人受傷。台大醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔當時剛好在案發地點附近用餐，見現場湧現大量救護車，「急診魂」立刻被喚醒而投入協助。

台灣急診醫學會今天在臉書貼文指出，近日重大突發暴力事件中，急診醫師第一時間投入救援，展現急診醫學在高度不確定與高風險情境下的即時判斷、檢傷分類與救命處置能力。

醫學會說明，急診醫學是一門以時間壓力、資訊不完整與系統整合為核心的專業，醫師須在極短時間內完成風險評估、決定處置優先順序，並確保病人安全銜接後續醫療。支撐專業行動的不僅是技術，更是醫者初心的內化：在他人最脆弱的時刻，選擇站在病人身旁，將專業責任與人本關懷付諸行動。

急診醫學會除向顏瑞昇與顏均蓉致上誠摯敬意，讚揚其行動正是急診醫學專業精神的具體展現；也向所有在高壓、高風險情境中，持續守護生命的急診醫師與醫療人員表達最深敬意，期盼社會持續重視急診醫療體系在公共安全、災難現場與緊急應變中的關鍵角色。

對於隨機暴力事件，急診醫學會指出，這不僅是治安議題，更是須以公共衛生視角長期因應的社會風險，亟需制度性與系統性的回應。

急診醫學會提出3項呼籲，第1，強化暴力事件的醫療應變整備機制。急診醫療體系為社會安全網的最後一道防線，面對高傷害性突發事件，應持續強化跨單位協作、演練與資源整合，包括大量傷患處置機制，並完善急診前、急診中與急診後的整合應變體系。

第2，系統性提升民眾急救素養與現場應變能力。急診醫學會指出，民眾第一時間的自救互救，對存活率與傷害控制至關重要；因此支持全面推動止血術、CPR及AED操作等基本急救教育，以提升社會面對突發事件的整體韌性。

第3，保障第一線急診與醫護人員的安全與支持。急診醫學會表示，急診醫護人員長期處於高壓、高風險環境，面對突發暴力事件，更須完善院內暴力防護機制、人力調度，以及即時、清楚的跨單位資訊通報與支援系統。（編輯：吳素柔）1141222