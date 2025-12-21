急診醫師走進家中 在宅急症照護打造沒有圍牆的醫療

【健康醫療網／編輯部整理】隨著高齡化加速、急診壅塞與醫療人力吃緊，急性病治療不再只能「住院」。政府自2024年7月正式推動「在宅急症照護（Hospital at Home, HAH）」，讓病人在家中即可接受等同住院的醫療服務，為醫療體系開啟新解方。

不是遠距醫療 而是一座行動醫院

奇美醫院急診醫學部陳殿和醫師指出，在宅急症照護並非單純遠距醫療，而是「把醫院送進病人家中」。其整合急診、感染、胸腔、家醫與安寧等科別，結合護理師、藥師、呼吸治療師與放射師，組成跨專業團隊，提供即時、完整且有溫度的照護，讓病人在熟悉環境中安心治療。

94歲阿嬤返家治療 尊嚴走完人生最後一程

陳殿和醫師分享，一名94歲阿嬤因肺炎合併尿道感染就醫，堅持返家治療。HAH 團隊即刻啟動，在家中提供氧氣、噴霧治療與抗生素，並透過行動超音波評估病況。治療期間，團隊尊重病人意願，陪伴家屬完成 DNR 簽署。兩週後病情改善，後續轉銜安寧居家療護，最終在家人陪伴下安詳離世。

遠端監測加到宅照護 安全即時不中斷

為確保居家治療安全，團隊導入遠端監測設備，即時掌握血氧、血壓、體溫與心跳，並設置 24 小時一鍵聯繫機制。透過行動超音波、床邊抽血與在宅 X 光，即可完成必要診斷；一旦病況變化，也能立即啟動綠色通道轉回醫院。

鎖定三大急症 低再住院也減輕醫療負擔

目前在宅急症照護聚焦肺炎、尿道感染與軟組織感染。肺炎病人可於家中接受氧氣與噴霧治療；尿道感染病人進行尿管照護與訓練；軟組織感染則可在宅清創與換藥。醫師視訊與訪視搭配護理師每日照護，確保治療不中斷。

統計顯示，接受HAH的病人，3日與14日內再返急診與再住院率明顯下降，疾病緩解率超過80%，病人與家屬滿意度達98%。平均住院天數由10.9天降至7.5天，醫療費用也大幅下降，展現良好成本效益。

回歸醫療本質 把照顧送到最需要的地方

陳殿和醫師強調，在宅急症照護是一場醫療革新，更是回歸醫療本質的實踐。無論在醫院或家中，醫療的核心始終是傾聽、陪伴與尊重，讓病人安心、讓家屬放心，這正是「沒有圍牆的醫療」真正的價值。

