急診醫曝飛機上2大NG行為！「這地方」病菌最多恐害上吐下瀉

有醫師示警飛機上2大NG行為。示意圖／Freepik

準時到機場報到，順利搭上飛機，許多民眾進入機艙找到座位後，瞬間轉換成放鬆模式，享受長達數小時的飛行時光。不過有醫師指出，起飛前「這2件事」千萬不要忽略，提醒民眾多加注意。

搭飛機NG行為1：到座位馬上使用餐桌

根據《赫芬頓郵報》（HuffPost）報導，急診醫生帕特爾（Anita Patel）指出，飛機上的餐桌無時無刻都有人在使用，上面可能放滿書本、食物、水，甚至有些小朋友還會用舌頭舔，導致大量的細菌、病毒，「尤其是腸胃病菌」潛藏其中。

廣告 廣告

然而，清潔人員等到所有乘客下機後才能開始清潔，「時間也很有限，根本不可能擦拭完每一張餐桌」，帕特爾建議到座位後，一定要馬上拿起抗菌濕紙巾四處擦拭消毒。

帕特爾進一步解釋，病毒可以附著在物體表面存活很長的時間，某些細菌更可能在餐桌上存活數小時，根據克利夫蘭診所資料顯示，感冒病毒可存活長達1週，流感病毒也可存活48小時，「誰也不想以嘔吐與腹瀉開啟旅程」，因此擦拭餐桌表面成為抵抗病菌入侵的關鍵。

Travelmath一項小型研究也顯示，機上折疊餐桌更是機艙、機場中最髒的地方，潛藏的細菌數甚至是機場飲水機的2倍。帕特爾表示，若到座位沒有馬上消毒，對於習慣把手放入嘴巴的幼兒來說，更是一大風險。

有醫師指出飛機上最髒的地方是餐桌。示意圖／Freepik

搭飛機NG行為2：不防曬

第二件要注意的就是「防曬」，帕特爾指出，大多數人都會忽略在高空時所接觸的紫外線。她解釋，窗外風景雖然漂亮，不過紫外線在高空比地面更強、更具危害性，建議每次搭飛機前一定要擦防曬乳，或穿上防曬衣物，能減少皮膚癌風險及皮膚老化問題。

醫師提醒飛機上的紫外線威力驚人，應做好防曬。示意圖／Freepik

帕特爾提醒，把以上2點安全措施確實做到，同時也別忘了替孩子繫上安全帶，才能讓全家出遊更放心。



回到原文

更多鏡報報導

原想定居日本！「4原因」讓他難適應：還是台灣好

「全球最性感法官」TikTok穿太辣遭檢舉！48部影片涉性暗示下場曝光

肖貪夫妻轉賣免費停車券狂撈221萬！「報好康」害一家5口全被逮