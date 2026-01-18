急診醫組搖滾樂團公益演出達500場 元旦前進總統府

民視新聞／綜合報導

台南一名急診室醫師蘇世揚，18年前，組成了玫瑰墓樂團，多年來，前往全台許多校園進行公益演唱，截至今年底，已經累積約500場，透過音樂和急診室經歷的故事，希望同學們能愛惜自己寶貴的生命。

搖滾樂團成員在舞台上進行演出，身穿黑衣的主唱，以溫暖的歌聲打動人心，讓台下學生沉浸其中，但你知道嗎？他的身分，其實是一名急診室的醫師。

穿上白色醫師袍，耐心替患者看診，畢業於陽明大學醫學系的蘇世揚，現在是台南市立醫院急診部主治醫生，18年前組成了玫瑰墓樂團，到全台國高中、大學等地進行公益演唱。

玫瑰墓樂團團長 蘇世揚：「一個樂團在講生命故事，而且還是個搖滾樂團，最後結束的時候，會超出他們的想像，沒想到音樂是可以來講生命的，甚至改變這些學生的生命行為與習慣。」

樂團鼓手兼主唱：「蘇醫師找到我，他說他缺一個鼓手這樣子，問我要不要試看看，沒想到就是一加入之後，對於他的創作很感動，就一直到現在，已經19年了。」

樂團志工：「70多歲了，能夠活得讓我覺得更精彩、更有意義，我覺得那是一個我最大的回饋。」



玫瑰墓樂團團長 蘇世揚：「那天我們從3點開始急救，4點沒有反應，5點沒有反應，最後在5點半的時候，宣告急救無效。」

分享自己在急診室感受到的生死故事，經過創作轉為搖滾音樂，提醒民眾生命的珍貴和脆弱，希望藉此讓大家愛惜自己的生命，同時也提醒學生不吸毒，累積全台演出已經將近500場。

嘉義市嘉華中學學生：「有很多人都為了活下去多麼的努力，讓我知道現在可以好好活著是多幸運的事情。」



嘉義市嘉華中學老師：「 真的會流眼淚的一個現象，很振奮，你要去更加的珍惜生命。」

玫瑰墓樂團更獲邀出席2026年元旦升旗表演，樂團將在總統府前演出，將取材自生命故事的自創曲，感動更多人。





