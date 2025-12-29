南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

台南一名急診室醫師蘇世揚，18年前組成了玫瑰墓樂團，多年來前往全台許多校園進行公益演唱，截至今年底已經累積約500場，透過音樂和急診室經歷的故事，希望同學們能愛惜自己寶貴的生命，接下來的元旦當天，他們更獲邀到總統府前演出。

急診醫組搖滾樂團公益演出達500場 元旦前進總統府

身穿白袍的急診部醫師，同時也是搖滾樂團團長。（圖／民視新聞）

搖滾樂團成員在舞台上進行演出，身穿黑衣的主唱，以溫暖的歌聲打動人心，讓台下學生沉浸其中，但你知道嗎？他的身分，其實是一名急診室的醫師。穿上白色醫師袍，耐心替患者看診，畢業於陽明大學醫學系的蘇世揚，現在是台南市立醫院急診部主治醫生，18年前組成了玫瑰墓樂團，到全台國高中、大學等地進行公益演唱。玫瑰墓樂團團長蘇世揚：「一個樂團在講生命教育而且還是個搖滾樂團，最後結束的時候會超出他們的想像，沒想到音樂是可以來講生命的，甚至改變這些學生的生命行為，甚至是影響他們的一些生命習慣。」樂團鼓手兼主唱趙家麟：「蘇醫師找到我他說他缺一個鼓手這樣子，問我要不要試看看，沒想到就是一加入之後對於他的創作很感動，就一直到現在已經19年了哈哈。」樂團志工：「70多歲了嘛能夠活得讓我覺得更精彩更有意義，我覺得那是一個我最大的回饋。」玫瑰墓樂團團長蘇世揚：「那天我們從三點開始急救，四點沒有反應五點沒有反應，最後在五點半的時候宣告急救無效。」

醫師將生命故事創作成自創曲，巡迴校園帶來多場演出。（圖／民視新聞）分享自己在急診室感受到的生死故事，經過創作轉為搖滾音樂，提醒民眾生命的珍貴和脆弱，希望藉此讓大家愛惜自己的生命，同時也提醒學生不吸毒，累積全台演出已經將近500場。嘉義市嘉華中學學生：「有很多人都為了活下去多麼的努力，讓我知道現在可以好好活著是多幸運的事。」嘉義市嘉華中學老師：「真的會流眼淚的一個現象，很振奮你要去更加的一個珍惜生命。」玫瑰墓樂團更獲邀出席，2026年元旦升旗表演，樂團將在總統府前演出，將取材自生命故事的自創曲，感動更多人。

