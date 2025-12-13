急診醫蘇世揚率樂團演出生命故事音樂 為癌童發聲

（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）國際獅子會300B6區邀請台南市立醫院急診部主任蘇世揚率「玫瑰墓樂團」演出，今天在新竹高中舉行生命教育音樂會，盼透過病患生命故事創作的音樂，為癌症病童發聲。

國際獅子會300B6區今天在新竹高中舉辦「音愛生命」音樂會關懷癌童，蘇世揚接受媒體聯訪表示，他在醫療界服務約30年，從實習醫師、住院醫師一路走到急診部主任，長年站在第一線，見證病患與家屬的悲歡離合。

蘇世揚說，他將病人、家屬與病童的生命故事寫成歌曲，集結音樂人成立「玫瑰墓樂團」，以生命音樂會形式走入校園與公益場域演出，獲得迴響，玫瑰墓創作曲已有140首，每首歌曲皆改編自真實故事。

他表示，歌曲題材包含生老病死、抗癌、生命鬥士、兒虐等社會關懷議題，其中一首名為「史瑞克」是描寫1名癌末父親臨終前，盼陪就讀小學的女兒看完最後一場電影，醫療團隊與親友合力包下戲院，完成父女最後的相聚時光。

活動主辦人江莉堤接受媒體訪問表示，這場音樂會結合生命教育與公益關懷，盼透過音樂讓更多人看見癌症病童與弱勢生命的處境，也用行動支持「生命教育公益」為癌孩與生命教育議題發聲。（編輯：李錫璋）1141213