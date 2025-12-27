急診醫魂燃燒！北捷災難現場暖醫父女檔 聚餐變救人 市長尋人致謝

找到了！12/19北捷隨機砍人事件現場，醫師父女檔臨時改變一起吃飯的行程，化身災難現場急救的醫師顏瑞昇、顏均蓉，原來都在台大醫院任職！台北市長蔣萬安12/21特地前往台大醫院致謝，現場並且開視訊，讓黃姓傷患親自向顏瑞昇父女道謝。

台北捷運12/19日發生隨機傷人事件，包括兇嫌在內共造成4死11傷的慘案，目前仍有5人住院治療中。而其中一名休養中的傷者黃姓婦人向市府表達，希望能找到在現場對她提供急救的「救命恩人」醫師父女檔。台北市府查出他們是任職台大醫院的顏瑞昇父女，今天下午市長蔣萬安特地前往台大醫院，向2位醫師致謝。

醫師父女檔「一起吃飯」改成「一起救人」

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇說，12/19晚上7:00，他和女兒相約在誠品南西店對面的餐廳吃飯，抵達時已經6:55，這時突然發現對街有大量救護車，研判現場需要協助。當時和女兒沒想太多，身為醫師便與女兒主動參與救援。

顏瑞昇醫師說，自己是急診醫師，在現場能很嫻熟幫忙評估傷患傷勢和狀況，給予救護人員指示、分送醫院建議。今天接受市長蔣萬安表揚，他謙虛表示，救人是醫師的天職，相信任何一位急診醫師都會做同樣的事。

市長急尋救命恩人 視訊傷患親自致謝

台北市長蔣萬安說明，接到這個「尋人任務」，是其中一名送往聯合醫院中興院區的傷者黃姓婦人表示，在受傷後遇上這2位醫師緊急救護處理，是她的「救命恩人」，她能大難不死，希望市長能代為協尋，親自向這對醫師父女檔致謝。

今日下午，蔣萬安特別前往台大醫院向顏瑞昇父女致謝，同時也以撥打視訊電話，讓中興院區的黃姓婦人透過鏡頭向顏瑞昇父女親自表達謝意。視訊過程中，黃姓婦人不斷表示謝意，而顏瑞昇父女看到黃姓婦人恢復狀況良好，也表示相當欣慰、放心。

顏瑞昇退而不休 急診醫師魂不滅

顏瑞昇曾任台大醫院雲林分院急診醫學部主任，目前已經退休，但仍持續在台大醫院任職，也是台大醫學院急診醫學科兼任助理教授。面對媒體詢問，不少民眾和傷者稱呼他是英雄，顏瑞昇謙虛地說，「千萬別這麼講，自己的身分除了是一個市民，也是一位急診科醫師，我相信換作是任何一位急診醫師，他們也都會跟我做同樣的事情，這真的沒什麼。」

顏瑞昇也坦言，市長會找他是有點意外，急診醫師在當下做完處置後，就回歸到常態，他也希望所有民眾，能盡快走過這段傷痛，回到正常生活。顏瑞昇也提到女兒顏均蓉，也是一位醫師，雖然是主責內科也比較年輕，經歷相對較少，但因為從小耳濡目染，所以對於緊急狀況仍有相當的處理能力。

顏瑞昇、顏均蓉醫師聲明

顏瑞昇與顏均蓉父女也透過台大醫院窗口發表聲明，回應各界的感謝：

「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時我沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。

其實整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜，和警察的維安，另外現場也同時有許多熱心的民眾在幫忙，我和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。

最後，身為一位醫師，我由衷地期盼，逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。

顏瑞昇醫師和顏均蓉醫師 台大醫院」

對此，蔣萬安也提到，在這場意外中，除了顏瑞昇醫師父女伸出援手幫忙之外，還有很多人和他們一樣，很熱心幫忙，打電話報警、疏散、呼救等等。他說，「我們希望讓社會大眾了解，這個社會還是有溫暖、有溫度、有正向的力量，也希望能盡快地帶所有的民眾走過這樣的陰霾」。

