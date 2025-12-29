急診醫「臨終直覺」竟比監測數據更準 家屬淚謝可安詳道別

資深急診醫師累積多年臨床經驗後，往往能憑藉一種難以言喻的直覺，判斷病人即將離世。臉書粉專「超級白急診醫師」昨日分享親身經歷，說明這種預知能力並非超自然現象，而是歲月在醫療現場淬鍊出的敏銳觀察。

資深急診醫師累積多年臨床經驗後，往往能憑藉一種難以言喻的直覺，判斷病人即將離世。 （示意圖／Pixabay）

該名醫師回憶，實習期間在血液腫瘤科輪訓時，某次查房後主治醫師對家屬平靜表示，病人即將離世，建議當晚好好陪伴。當時病人的生命徵象都很穩定，讓他感到困惑不解。然而隔天清晨，病人確實安詳離世，成為他從醫生涯中第一位親眼送走的生命。

廣告 廣告

隨著執業年資增長，他發現自己也逐漸具備這種能力。面對家屬詢問病情時，他的回答從過去的「不知道」，轉變為「可能撐不過今天」。這種判斷並非依據抽血數值或心電監視器等客觀數據，而是一種整體感受——病人可能意識清醒、沒有劇烈疼痛，卻彷彿靈魂已開始鬆動。

他提到近日一個案例，下班前巡視一名敗血性休克病人時，直覺感到不對勁。隔天接手後立刻通知家屬做好心理準備，家屬只是輕聲嘆氣表示「也好，他已經痛苦很久了」。不久後家人陸續趕到，病人在親人陪伴下陷入昏迷，於當日下午安靜離世。

事後家屬特地向他道謝，他則回應「謝謝你們最後都能陪在他身邊，他走得很安靜」。他在貼文中感嘆，急診工作忙碌而充滿壓力，但能讓一個人有尊嚴、有陪伴地走完人生最後一段路，也許正是醫師最溫柔、也最難得緊握的價值。這種無法量化的臨床直覺，在冰冷的生命監測數據之外，成為急診醫師仰賴的重要判斷依據。

延伸閱讀

影/解讀解放軍圍台軍演實彈射擊 專家：開局即開打

東京護膚店女員工遭顧客「狠刺4刀」！ 警：兇嫌疑為外籍

被提彈劾後賴清德最新民調曝光！不滿意度連六月破5成