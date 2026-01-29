急診院前照護搶命！ 亞東攜手新北消防局推Doctor Car





【NOW健康 楊芷晴／新北報導】為提升新北市民在緊急時刻的救護效率，亞東醫院今（29）日與新北市政府消防局簽署合作備忘錄（MOU），啟動「Doctor Car 醫師反應小組」。此計畫係為亞東醫院「健康台灣深耕計畫」的實踐，它是將急診醫療力量提前送到事故現場，實現「醫師走出醫院救人，而不是等病人送進醫院」的院前醫療新模式。





Doctor Car 讓醫師直達現場 爭取院前照護及時搶救



亞東醫院院長邱冠明表示，Doctor Car計畫將先以試行方式推動，作為可持續、可擴充的院前醫療服務基礎，並在實務中持續突破創新。他指出，從1995年EMT制度到2026年啟動Doctor Car，是院前醫療的重要里程碑，也期待未來能進一步突破地面交通限制，讓救護體系從平面走向立體，提升台灣醫療韌性，挽救更多生命。

目前緊急救護技術員（EMT）在法規上仍無法執行部分進階醫療處置。急診醫學部主任范傑閔說明，Doctor Car的角色就是在這個關鍵時刻「補位」，由醫師直接進場，執行EMT無法單獨完成的醫療評估與治療，提升院前照護的安全性與完整度。



在重大緊急事件發生時，Doctor Car由消防局指揮中心依標準派遣，救護車與搭載醫師的Doctor Car同步出勤。主要應用於院前心跳停止（OHCA）、嚴重受困（U1）、特殊事件或大量傷病患（MCI）等情況。醫師可在現場即時評估病情、做出關鍵醫療決策，並提前通知醫院準備重症、外傷或輸血等資源，讓患者在送醫前就能接受完整、專業的照護，縮短搶救時間，爭取黃金救命時刻。



U1雙軌派遣納入Doctor Car 即刻搶救重傷患者



為提升Doctor Car對各類急症的支援效益，「U1嚴重創傷受困傷病患 醫院雙軌派遣流程」亦納入Doctor Car制度。當患者受困、生命徵象不穩定，且預估脫困時間超過一小時時，可同步派遣醫師進入現場，執行止血、鎮痛、輸血、進階氣道處置等關鍵醫療行為，為重傷患者多爭取生存機會。



參與Doctor Car執行的朱聖恩醫師分享，自2026年1月7日試辦以來，Doctor Car已出勤8件重大案件。其中1月15日上午11時，新北市八里區長道坑附近發生一起車禍，32歲尤姓男子駕駛預拌混泥土車行經路段時，車輛不明原因滑落邊坡受困。警消獲報後趕抵現場，使用破壞器具協助脫困，醫師則直接隨救護車出發，比過往流程縮短約25分鐘，並在現場完成輸血與病況穩定，最終患者順利康復出院。



啟動多層級應變體系 從日常到重大災害迅速出動救援



在平常事故發生時，Doctor Car醫師反應小組可即時前往現場，補足EMT於法規限制下無法執行的進階醫療處置。遇到重大災害、醫療量能不足或跨區救援需求時，亞東醫院可接受衛生主管機關派遣災難醫療救護隊（DMAT）或手術備援團隊（BORP）等多層級救援隊伍，另與支援醫療組與新北城市救援隊（USAR team）合作，組成城市重型救援隊並獲得消防署認證通過。確保醫療力量迅速到位，維持救援效率與患者安全。



1.重大災害或跨區救援： 可依事件性質啟動DMAT，投入國內外災區支援。



2.災區手術與重症量能受影響時： 同步派遣BORP，維持醫療體系運作。



3.建築物倒塌或大規模搜救： 醫療人員可隨USAR出勤，提供第一線醫療支援以及確保搜救隊員健康狀況。



透過從日常到災害的完整動員機制，確保醫療力量能在關鍵時刻迅速出動、即時到位，保障患者安全與救援效率。



新北市消防與衛生局共同支持 院前救護醫療再升級



新北市推動Doctor Car計畫，讓醫師隨救護車直接出動，提升重症與重大創傷患者的搶救效率。新北市消防局局長陳崇越表示，市府持續強化院前救護建設，包括專責救護隊、高階 EMT 培訓及救護車設備升級，透過醫師即時參與現場救護，強化院前醫療品質，也展現消防與醫療體系守護市民生命的決心。



新北市衛生局副局長馬景野表示，Doctor Car將急診醫療與消防救護緊密串連，讓醫師能即時支援重大事故，為患者爭取更多黃金救援時間。他也感謝各單位的共同投入，並指出未來將持續擴大醫療資源派遣。雖未能親自出席，臺大雲林分院院長馬惠明特別錄製祝福影片表達支持，他肯定這項計畫承襲早期院前醫療理念，讓醫師提前介入現場，搶救每一分每一秒。



邱冠明院長指出，這項計畫不僅能縮短搶救時間、提升救護效率，也讓醫療資源能更精準地到達最需要的地方。Doctor Car不僅針對OHCA、重大外傷、嚴重受困等急重症患者提供支援，也能應對各類高風險急症，確保每一名患者都能在黃金救命時間內獲得完整、專業的醫療處置。邱院長強調，這樣的合作模式，不僅提升急救品質，也展現醫院與消防局共同守護市民生命安全的決心，為新北市打造真正安居樂業、安全有感的生活環境。



