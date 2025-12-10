急診、家醫不應納醫美大外科！石崇良：訓練差很大

衛福部長石崇良。游騰傑攝



衛福部擬修正《特管辦法》，以整頓現有醫美亂象，並規範執行美容醫學手術的醫師範圍。不過，醫事司二度與醫界磋商後達成共識，將家醫科、急診科納入「大外科」範圍，引起爭議，衛福部長石崇良今（12／10）日表達不認同，要求醫事司與11個專科醫學會及醫師公會全聯會重新討論，並明確表示「急診科與家庭醫學科不應列入大外科」。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，計畫加嚴醫美分級管理，引發醫界反彈。衛福部於二度邀集醫界團體面對面磋商，最終拍板「直美」醫師的「關門條款」。另外一個共識則是，施行美容醫學手術的醫師資格將擴及11個大外科系列，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

不過，石崇良今日赴立法院備詢時表示，無論在質詢台上或私下接受媒體訪問，他都明確表態：「如果你問我個人意見，我當然認為這急診、家醫二科不應列入大外科」針對上次會議提出的11個專科，他特別比對了各科住院醫師訓練內容，發現急診科與家醫科在外科訓練上明顯落後其他外科系，身為急診科出身的他舉例，雖然急診科過去因需處理創傷而被列入大外科，但與實際在手術房開刀仍有差距，因此他說醫事司今天下午將邀請前述11個專科醫學會，以及醫師公會全聯會進一步討論。

石崇良強調，這11個專科的範圍仍可能調整，上次會議僅是代表共識，並非衛福部最終版本。行政機關在管理上仍有考量，除非急診科與家醫科的住院醫師訓練內容有所改變，否則初步檢視，它們並不屬於所謂的大外科。

他進一步說明，即使列入大外科，也不代表可直接執行所有醫美外科手術。舉例而言，如腹部整形手術，以外科、整形外科和婦產科較為適合，而眼科同屬於大外科系，主要訓練範圍是顏面部，執行腹部整形就差太遠了，必須得考量訓練背景相關性，做更細緻的討論才對。

石崇良指出，高風險手術也是今日討論的重點之一。以抽脂手術為例，過去規定單次抽脂達1500毫升以上才算高風險，但他反問：「那抽1300毫升的風險就比較小嗎？」他認為，重點應在於是否採用全身麻醉。換言之，凡是全身麻醉下的抽脂手術，都應列為高風險。檢視過往案例，也顯示手術風險多與麻醉方式相關，因此不論抽脂量多少，只要使用全身麻醉，都將納入高風險手術範疇，因此同時也會納入全身麻醉的生殖器整形。

