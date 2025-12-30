急診、家醫禁醫美手術 元旦上路

我國近年陸續發生醫美致死悲劇，經過多次討論，衛福部30日拍板，除消除「直美醫師」、以認證取代診所評鑑外，也規定急診、家醫兩科別，不得從事美容醫學手術。已在執業的醫師，須在期限內完成補訓，否則將失去資格，新制將如期於元旦上路。

衛福部日前預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，明年1月1日起加嚴醫美管理。未來能夠施行美容醫學手術的醫師資格，將限縮在9個大外科系列，包括：外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科，以及皮膚科。

廣告 廣告

醫事司副司長劉玉菁解釋，決定排除「急診、家醫」2科別，主要還是考慮到這2個專科訓練中，外科相關的訓練內容跟時間。根據最新修訂內容，最低風險的光電、針劑等美容醫學處置，須有PGY資格才能執行，緩衝期為2年，若在新制實行日以前就從事，須在2年內提供過往執行實際案例至少32例，並補上32小時的訓練。

美容醫學手術部分，若非屬新制的9個大外科者，如急診、家醫等，須在1年內提供30例實際案例、補上32小時的訓練；至於最高風險的特定美容醫學手術，如削骨、全臉部拉皮等，限定由特定專科醫師才能操作，如神經外科、骨科等，但民國108年前已取得醫師公會全聯會受理「美容醫學特定手術案例認證申請發放證書」清單者，不受此限。

劉玉菁表示，衛福部預計農曆年前上線「美容醫學專區」，公開揭露資訊，包括：醫美機構的基本資料、美容醫學服務項目以及醫師名單，同步也會揭露醫師的專科，供民眾查詢。

中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國反對以專科來限制手術資格，他指出，日、韓、新加坡醫美的管理多採「資格認證」，只要醫師完成一定時數的訓練，並取得認證資格，就能執行相關醫美項目，台灣應比照辦理。

林口長庚醫院院長陳建宗肯定衛福部修法，多一層把關，對民眾才有保障。至於以認證取代診所評鑑，他認為，與其嚴格進行評鑑，不如多教育民眾，否則現行民眾多是看網路選醫師，出事了才會想知道醫師有沒有合格，「民眾在意，機構就會主動去做認證」。