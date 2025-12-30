急診、家醫禁高風險醫美手術 明上路

急診、家醫禁高風險醫美手術明上路。記者林伯東／攝影

衛福部修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」預計於今天公告，明年元旦施行。衛福部長石崇良表示，新制採三級管理，凡需全身麻醉的手術均屬於最高風險的特定美容醫學手術，需由專科醫師執行，家醫科、急診科被排除在大外科，不得執行美容醫學手術。

石崇良表示，一月一日起，美容醫學分為美容醫學處置（如針劑注射）、美容醫學手術、特定美容醫學手術等三大類，特定美容醫學風險最高，為此，大幅調整認定標準。原先規畫以單次抽脂「一五○○ＣＣ」為列管依據，低於此數據者，不受專科限制，幾乎任何醫師均可執行，但與專家討論後，改以全身麻醉作為判斷標準。

舉例來說，使用全身麻醉的抽脂手術即為特定美容醫學手術，必須由指定專科醫師（整形外科）執行，不再以抽脂量多寡作為區分。

此外，特定美容醫學手術原本限定臉部削骨、其他部位削骨、中臉部及全臉部拉皮、抽脂（大量）、腹部整形、鼻整形、隆乳手術、其他經中央主管機關公告指定手術，有鑑於近期爭議事件，而新增「生殖器整形」。

限九部定專科醫師 確保專業

值得一提的是，部分醫事團體力挺家醫科、急診科等醫師也可執行美容醫學手術，但衛福部堅守立場，最後仍將其排除在外，大外科專科醫師資格仍僅限外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科及皮膚科等九個部定專科醫師，確保醫療行為回歸專業訓練。

醫事司副司長劉玉菁表示，若於二○一九年之前取得醫師公會全聯會所受理美容醫學特定手術案例認證，擁有證書的醫師仍可持續執行特定醫美手術。

直美醫師 新制設立落日條款

針對「直美」醫師（即未經專科訓練，直接執行醫美）的規範，石崇良表示，二○一九年後畢業的醫學生需先回到醫院完成「兩年期醫師畢業後一般醫學訓練」（ＰＧＹ），可從事美容醫學處置。至於二○一九年前畢業的直美醫師，新制設立「落日條款」，需於一年內完成學分補訓，並提出過往手術實例卅二例資料，經認定核可，始能繼續執行手術；若未於一年內補訓，不得再執行美容醫學手術。

此外，執行特定美容醫學的醫療院所需上網登錄，揭露醫師訊息，石崇良表示，高風險醫美手術多屬自費項目，過去並未要求申報，主管機關難以掌握實際執行人數與手術量。這次修法後新增登錄義務，凡執行高風險醫美手術者均須事先向地方衛生局登錄醫師專科別、可執行的手術項目、取得哪些認證。衛福部將設置專區，對外公開相關訊息，供民眾查詢，若醫療院所提供不實資料，可依醫療法第一○三條，處以五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。

