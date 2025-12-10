急診、家醫納大外科做醫美！石崇良：再討論

▲衛福部長石崇良表示，急診、家醫科是否納入大外科進行醫美會再討論。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，對於醫美有所約束，但將醫美手術執行的大外科系，納入「家醫科」等。衛福部長石崇良表態不認同家醫科納入大外科，也補充說明，今日下午醫事司會再邀集11個醫學會代表開會討論，包括急診、家醫科是否納入大外科，還有高風險手術的細部規範等。

衛福部醫事司司長劉越萍日前提到，與各相關團體經會議討論，決議包括執行醫美手術時，須有大外科專科醫師資格才可執行美容醫學手術，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

其中，在大外科部分納入家醫科，石崇良今（10）日出席立法院衛環委員會備質詢時提到，他「個人不認同」。聯訪時他再度強調，看過先前會議討論的11個科別，也請醫事司將過去住院醫師訓練內容比較，發現以外科訓練而言，急診科及家庭醫學科與其他物科系有明顯落差。

石崇良提到，所以個人意見當然會認為這2科不應被列入大外科。他表示，即便急診要處理創傷所以被納入，但跟到手術房開刀仍是有落差，因此要再討論。

石崇良指出，已請醫事司提出討論，將專科訓練計畫的內容、時間進行比對，才能決定哪些可從事醫美手術。但他也說，不是大外科就可以直接執行所有醫美外科手術，因為有些科別可能侷限在某些部位。

以眼科為例，主要訓練在顏面部，對於其他手術是否也可進行，還需討論。石崇良說明，因此才會訂定高風險要有指定專科，像是腹部整形列入整形外科、外科及婦產科等，會考量齊訓練背景相關性進行細緻討論。

不過，高風險的項目同樣也要調整，以抽脂而言，過去是以cc數決定。石崇良說，會以執行麻醉方式、術式等，限制執行科別。

評鑑的部分，石崇良表示，專業、自律會尊重，但要看最後的結果，像是參與認證、通過情形，還有資訊公開，包括醫美診所的專科證書等，會有專區建立，相關資料都會透明公開。

