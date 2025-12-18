「急診、家醫」搶做醫美談不攏 衛福部最後通牒！12/31前一定公告 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部規劃明年1月推動醫美管理新制，限縮醫美手術的醫師資格，其中最大爭議就是「急診、家醫」二科別能不能納入大外科範圍，在衛生福利部部長石崇良公開表態個人立場不贊同、認為訓練差太遠後，衛福部今（18）日下午連續第二週與醫師公會、各專科醫學會等醫界團體開會蒐集意見，依舊「沒共識」，接下來將由衛福部內部自行拍板決定納與不納，最晚12月31日前就會正式公告，新制如期明年1月1日上路。

衛福部是預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，明年1月1日起要加嚴醫美分級管理，但迄今四度邀集醫界團體開會，只確立「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務；以及醫美診所不強制評鑑，改採取認證制度。

最大爭議在於，施行美容醫學手術醫師資格究竟要不要擴及至11個大外科系列，即要不要納入急診醫學科、家庭醫學科？石崇良日前公開清楚表態「我當然認為急診、家醫這二科不應列入大外科」。

衛生福利部醫事司司長劉越萍表示，今日會議就此事依舊沒有共識，二個專科的代表仍表達爭取納入的立場，也提了很多疑慮及建議事項，不過，由於衛福部已連續二週對外蒐集意見，該給大家發言的地方已給，但細節上總有歧見，因此，將由衛福部內部自己拍板決定納不納入。

劉越萍坦言，我們現在每一個人手邊都一堆意見，「都是部長信箱、院長信箱、總統府轉來的意見」，但衛福部的立場是，美容醫學要能提供更好的服務，提升病人安全跟品質。

劉越萍說，既定時程不變，新制仍將於明年1月1日如期上路，衛福部會再就醫界關心的權益問題，循正常法制程序，由法規專家再順一次初擬文字之後，最晚會於12月31日當週公告。

