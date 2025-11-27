急診一早忙翻「加護病房待床暴增」 醫提醒睡醒先做1事

急診醫師透露，最近一早重症病人明顯增加，提醒民眾天氣較冷，睡醒後一定要多穿衣物保暖，走路的時候也要小心跌倒。（示意圖／本報資料照）

受東北季風影響，近日全台清晨低溫都只有15、16度，有急診醫師透露，最近急重症病人增加不少，加護病房一度待床6位，一大早就連續有病人跌倒骨折，還有年僅50歲的患者OHCA（到院前心肺功能停止），讓他緊急提醒，睡醒後一定要多穿衣物保暖，若有胸悶、呼吸不適等問題，最好趕快去看醫生。

一名急診醫師昨（26）日在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」表示，最近天氣變冷，雖然病患還沒有到爆多的程度，但急重症的病人卻明顯增加，加護病房一度待床到6位，人力相當吃緊。

該名醫師指出，昨天一大早到院的病人，有不少是清晨跌倒受傷，才剛連續來了2位跌倒導致腳踝骨折的病人，幫他們檢查到一半，檢傷護理師又突然廣播出現2位OHCA的患者，其中一人才50歲，另一人也只有56歲而已，「年紀跟我差不多啊⋯⋯⋯⋯聽得我腳底發冷」。

急診醫師提醒，最近降溫有感，一早醒來要多穿一點保暖，如果出現胸悶、呼吸不適等症狀，務必儘速就醫，避免發生不幸。

中央氣象署指出，今天東北季風、水氣增加，各地雲量偏多、有雨，周六（29日）清晨下探14度後冷空氣會稍微減弱，但下周一（12月1日）東北季風再度增強，下周整個星期都會很冷，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都會出現降雨。

