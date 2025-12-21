急赴廈門為擋軍購預算？翁曉玲稱自費參訪遭惡意抹黑：勇往直前

立委翁曉玲質詢。李政龍攝



遭指控急赴中國廈門密商擋下軍購特別預算案的國民黨立委翁曉玲今（21日）表示，自費參加廈門台商協會慶祝活動，遭綠媒惡意抹黑，連接到擋國防預算的事，實在可惡。她表示，「該做的事、 該說的話， 我不會退縮，會繼續努力、勇往直前！」

《自由時報》報導，台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，利用正舉行的廈門台商協會成立三十三週年活動，找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。赴中藍委，翁曉玲為司委會召委，可主導國安修法議程。林思銘為財委會召委，能影響總預算與特別預算審議，而更受關注。

廣告 廣告

翁曉玲今在臉書發文，昨日很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自大陸三十多個城市的台企協會台商朋友們， 看到大家一團和氣，齊心齊力， 在各自領域認真打拼， 而且台灣投資在大陸境外投資佔有一席之地， 在廈門市更高達 20%， 成績亮眼， 同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻， 為台灣爭光， 我內心非常感動， 以台商朋友們為榮。

她說，原本是一件好事，沒想到又被綠媒自由時報惡意抹黑， 竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事，實在可惡。

翁表示，民進黨政府毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親們，幾日前將卸任的海基會董事長吳豐山也說 ，這二年來與大陸溝通交流的管道完全中斷， 這就是民政黨現在的困境， 自己做不到，還阻撓再野立委去幫忙支持台胞， 非常惡質。

翁曉玲說，她與幾位立院同事參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被自由時報記者堵， 而且立刻就做了不實造謠新聞， 今天還上了自由時報的頭版新聞。質疑記者有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？作為記者，新聞專業與倫理還要加強。

她表示，不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心，更不會鄉愿地去討好那些是非不明、仇中恨陸胞的青鳥們。「該做的事、該說的話， 我不會退縮，會繼續努力、勇往直前！」

更多太報報導

再批5大法官「違法裁判」 藍委：成台灣納粹化、民主崩壞幫兇

憲法法庭突襲宣告憲訴法修法違憲 國民黨團：大法官淪袁世凱籌安會

被逼問是否會副署停砍年金 張惇涵搬翁曉玲丈夫說法回擊：知道是誰講的嗎