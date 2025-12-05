急赴焚化爐搜索！北市婦2袋垃圾飄異味 警清點竟有12具貓屍

記者楊忠翰／台北報導

北市游女丟棄2袋貓屍，裡面裝有9隻幼貓及3隻成貓。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區驚傳虐貓事件，4日晚間7時許，有網友在臉書社團《愛貓聯盟》發文，指出愛貓人士倒垃圾時聞到異味，遂搶下游姓女子其中1袋垃圾，經警方及動保人員查看後發現，裡面裝有2隻成貓屍體，由於另1袋已被丟進垃圾車，警方會同動保人員前往木柵焚化爐，順利找回第2袋垃圾，裡面裝有9隻幼貓及1隻成貓屍體，後續將待動保處認定游女違法情形。

信義分局表示，游女經常透過各種管道認養貓狗，經愛貓人士檢舉後，11月下旬，動保人員曾會同警方進入游女住家會勘，並認定其環境髒亂，而且空間不足，顯然不當飼養大量寵物，遂強制帶走部分貓狗安置，並依《動物保護法》開罰。

4日晚間7時15分，愛貓人士在動物救援群組內發現，游女拿著2大袋垃圾欲丟棄，隨即趕到崇德街及嘉興街口，愛貓人士經過游女身旁時聞到異味，懷疑垃圾袋內裝有動物屍體，遂拿起手機錄影蒐證，並搶下其中1包垃圾前往派出所報案。

警方通報動保人員到場，並打開該袋垃圾後發現，裡面裝有2具貓屍殘骸；警方會同報案人、動保人員，進一步前往木柵焚化爐，找尋游女丟棄的另1包垃圾，裡面則裝有9隻幼貓及1隻成貓屍骸，動保人員已帶回化驗。

信義分局指出，游女行為已違反《動物保護法》第30條第1項規定，可處15000元以上、75000元以下罰鍰；倘若行為人被裁罰後，5年內故意再犯者，可處2年以下有期徒刑，至於游女是否為故意虐待動物，以及是否為初犯或累犯部分，將待動保處調查釐清，本分局定當依法究辦。

愛貓人士帶著其中1袋貓屍前往派出所報案。（圖／翻攝畫面）

警方會同動保人員前往木柵焚化爐找到第2袋貓屍。（圖／翻攝畫面）

