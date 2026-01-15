急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了

國際中心／彭淇昀報導

伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。

伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者。（圖／翻攝自@realDonaldTrump推特）

川普在白宮橢圓形辦公室向媒體說明此事，不過並未進一步說明消息來源，而根據他掌握到的可靠消息指出，伊朗當局已經退縮。他同時警告，若伊朗真的恢復執行死刑，美方將強烈反應，「那會讓我非常憤怒」。

伊朗方面隨後也出面降溫，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）接受美媒訪問時強調，伊朗政府目前「沒有任何計畫」要處決與反政府示威相關的人士，並直言以絞刑處，死示威者「不可能發生」，試圖回應國際社會的質疑與批評。

不過，由於絞刑長期是伊朗執行死刑的方式之一，加上近期鎮壓示威引發高度關注，外界對官方說法仍保持高度警戒。

爭議焦點之一，是26歲的示威者索坦尼（Erfan Soltani）。他的家屬透露，原訂於14日清晨執行的死刑確實未如期進行，但家人尚未收到正式取消的通知，處境仍不明朗。設於挪威的人權組織「漢加」（Hengaw）也指出，相關處決目前僅屬暫緩，並非全面撤銷。

此外，美國國務院日前已在社群平台X發文聲援蘇丹尼，批評伊朗司法程序嚴重缺乏正當性。國務院指出，蘇丹尼在被捕後短短數日即遭判死，期間不僅無法聘請律師，連身為執業律師的親姐姐也被拒於案卷之外。

人權團體強調，在伊朗正式公布司法決定前，相關人員的生命安全仍存在風險，國際社會將持續關注後續發展。

