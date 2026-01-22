急踩煞車！川普取消對歐洲8國加徵關稅 與北約達成格陵蘭協議框架

美國總統川普宣布，將不會對歐洲8國加徵關稅。(AP)

美國總統川普於當地時間21日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤。會後，他在社群媒體宣布，雙方已針對格陵蘭問題形成協議框架，因此將取消原定計畫，不會對歐洲部分國家加徵關稅。

美國總統川普於當地時間21日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭議題進行會談。會後，他在社群媒體發文指出，雙方已就格陵蘭以及更廣泛的北極地區形成一項未來協議框架。川普強調，相關協議仍未完成，細節尚未公布，而這項解決方案一旦完成，將對美國與所有北約國家帶來正面結果，因此宣布取消針對部分歐洲國家的關稅措施。

同時，川普也提到，美國「金穹」（Golden Dome）空中與飛彈防禦系統在格陵蘭的相關規畫仍在磋商，未來將適時公布更多細節。他表示，副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及特使魏科夫（Steve Witkoff）等人，將會負責後續談判工作，並直接向他滙報。

北約發言人則表示，涉及北極圈的7個北約盟國將共同合作，以確保集體安全。而為確保俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭建立據點，在經濟及軍事上，丹麥、格陵蘭與美國間的談判將持續推進。

川普在飛往瑞士之前曾威脅，為了格陵蘭問題，將自2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等反對美國掌握該島的歐洲國家加徵10%關稅，並於6月1日起增加至25%。





