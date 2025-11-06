急轉彎！健保補充保費改革方向惹議 衛福部晚間宣布：全部暫緩

衛福部長石崇良舉行健保補充保費擬修法說明記者會。廖瑞祥攝



衛福部為增加健保財源，近日擬修正《健保法》，內容包括調高單筆扣繳上限、調整獎金起徵點、導入年度結算制度。衛福部長石崇良今（6）日下午更親上火線表示，修法草案條文已經準備好，最快今年底送行政院審議，明年完成修法，2027年正式上路。然而，消息一出引發輿論譁然，衛福部晚間緊急發出新聞稿澄清，強調「改革方向全部暫緩」，暫停有爭議的規劃。

針對近日健保補充保費改革熱議，衛福部今表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是我們不變的目標。

廣告 廣告

衛福部指出，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

補充保費的改革方案，衛福部強調，目前仍在研議階段，會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

更多太報報導

被當塑膠？健保補充保費制度擬翻新 金管會「看報導才知道」

健保補充保費挨轟！政院踩煞車 卓榮泰親上火線止血：暫緩爭議規劃

【一文看懂】健保補充保費改革匆匆宣布 存股族、定存族炸鍋 為何嚇到連滾帶爬?