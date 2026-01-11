急迫性預算 在野擬1／16院會審議

今年度中央政府總預算案持續卡關，藍白有意提案先審查TPASS、一般性補助款等多項具急迫性的新興計畫。圖為旅客們刷卡進站。（劉宗龍攝）

今年度中央政府總預算案持續卡關，藍白有意提案先審查TPASS、一般性補助款等多項具急迫性的新興計畫，反制執政黨情勒，但國民黨內部仍有異音，加上民眾黨主席黃國昌訪美預計14日才會抵台等因素，據悉，藍白明13日程序委員會將暫不審定議程，待16日院會再處理。

國民黨團總召傅崐萁表示，關於民生、新興項目預算都將特別斟酌考量，也都會提前給予支持，就是不讓賴清德總統和行政院長卓榮泰造謠，但目前仍在和部分縣市保持聯繫確認細項，因此13日暫不審定16日院會議程。

廣告 廣告

對於是否在16日院會臨時提案？傅說，待黨團大會討論後定案。據悉，民眾黨團由於身兼黨團總召的黃國昌不在台灣，預計14日清晨才會回台，因此有默契於程委會中不審定議程，待16日院會再處理。

傅崐萁強調，若同意賴政府送的違法預算，形同國會喪失功能、承認賴清德的獨裁專制，讓人治取代國會，因此將堅守立場，不應審查違法預算，但關於民生性預算與新興項目等，都會列入考量並給予支持。

但行政院發言人李慧芝強調，中央政府總預算整體環環相扣，若沒有國防預算，就沒有國家安全，更沒辦法經濟發展；若不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺。

綠委陳培瑜痛批，總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責，支持逐項審、逐條講清楚，不要用放行少數包裝整本卡死，此舉就像車子壞了卻說「有修輪胎」，不願花錢修引擎、煞車，車子就無法上路。

綠委陳冠廷也說，選擇性審查將造成行政不確定與治理成本升高，呼籲在野黨採「兩軌並行」儘速完成審查，將總預算案完整付委，並排定密集審查與協商時程；另針對社會高度關切且確有急迫性的項目，若要採先行處理，也應一次講清楚清單、額度、執行條件與後續追溯調整機制，避免碎片化審查。