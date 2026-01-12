急迫預算先審 綠批違憲 藍嗆擺爛

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）12日召開記者會，批藍白別當土皇帝，想審什麼就審什麼。（劉宗龍攝）

中央政府總預算審查卡關，政院稱將衝擊TPASS、生育補助等新興計畫預算，呼籲立院速審預算。國民黨團擬先審查部分新興計畫預算，黨團書記長羅智強12日表示，政院本來就可針對新興、急迫計畫提案請立院同意動支，「請問現在提了沒有？」民進黨團幹事長鍾佳濱則批國民黨如土皇帝，「分拆審查」恐違憲。

羅智強強調，這次總預算的延宕，罪魁禍首就是賴清德總統，鑰匙全抓在賴手上，只要行政院對軍人、警消、公教有一顆柔軟的心，按照立法院所通過的法律編列預算，總預算就已經可以審查，沒有任何民進黨所稱的預算問題存在。

此外，羅智強指出，依據《預算法》規定，針對新興、急迫的計畫，行政院本來就可以提案請立法院通過同意動支，「請問行政院到現在提了沒有？」

羅智強也表示，民進黨最近造謠最凶的預算項目，無論是TPASS、生育補助等，民進黨及賴總統若真的擔心這些預算可能斷炊、無以為繼，是否曾向立法院請求同意動支？「前手不做、後手不做，就是根本不想做，希望能為大惡罷2.0的預算造謠鋪路！」

羅智強透露，藍白已在會商，立法院會研究出一個方式，處理急迫且與民生相關的預算，但還是勸賴清德回頭是岸，不依照立法院通過法律編列預算就叫違法預算，不提同意動支新增計畫預算便是擺爛，兩個手法只表現出民進黨只想造謠、根本不顧預算的真正心態。

鍾佳濱則批評國民黨把總預算的項目當作自助餐，要的就拿，態度宛如土皇帝，人民在藍營眼中彷彿只是要飯的乞丐，「預算不審，朕賞的才算。」

針對媒體詢問藍白若把總預算拆開來表決，民進黨團的投票立場？鍾佳濱表示，總預算如何拆開表決是前所未有的難題，若立法院不按照議事規定或慣例來執行，依憲法法庭多次的憲判來看，通常就是會被宣告違憲。