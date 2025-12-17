急追美國 大陸打造核動力航母

大陸航空母艦「福建號」16日通過台灣海峽，引發關注。主要是其平坦的飛行甲板和電磁彈射器，使得其艦載機彈射能力遠超前2艘俄規航母「遼寧號」和「山東號」。另據《南華早報》10月報導，大連造船廠正在建造004型的新船體，而004型將是大陸首艘核動力航母，比美國最大航母「福特號」還大10％至20％。

大陸目前有3艘航母，山東艦是大陸第2艘、也是第1艘完全自主設計、自主建造的航母，今年6月上旬，山東艦與遼寧艦航母編隊經黃海、東海、南海和西太平洋海域展開遠海實戰化訓練。7月初，山東艦航母編隊對香港進行為期5天的訪問活動。

此外，首艘航母遼寧號是由蘇聯建造後改造交付，近日該航空母艦打擊群在日本西南海域巡邏時，大陸殲-15戰機2次用雷達鎖定追蹤該打擊群的日本F-15戰機。此事件引發雙方高度緊張，並且各執一詞，美方後來也對此事表達不滿，並和日本自衛隊進行空中演練反制。

至於最新的福建號，大陸《央視》上月報導，福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊在完成海上訓練任務後返回三亞某軍港，是福建艦入列之後展開的首次海上實兵訓練任務。包括殲-35、殲-15T等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和著艦訓練，檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力。

解放軍下一個重要階段則是計畫中的004型航母。據《南華早報》10月報導，9月底在大陸社群媒體上發布的商業衛星照片顯示，大連造船廠正在建造的004型的新船體部分。

軍事網站報導，004型將是大陸首艘核動力航母，預計將配備4到5條電磁彈射器，能搭載90多架固定翼飛機，包含大型艦載無人機，將大大縮小與美國海軍的技術差距。