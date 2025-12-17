急追美國 大陸打造核動力航母
大陸航空母艦「福建號」16日通過台灣海峽，引發關注。主要是其平坦的飛行甲板和電磁彈射器，使得其艦載機彈射能力遠超前2艘俄規航母「遼寧號」和「山東號」。另據《南華早報》10月報導，大連造船廠正在建造004型的新船體，而004型將是大陸首艘核動力航母，比美國最大航母「福特號」還大10％至20％。
大陸目前有3艘航母，山東艦是大陸第2艘、也是第1艘完全自主設計、自主建造的航母，今年6月上旬，山東艦與遼寧艦航母編隊經黃海、東海、南海和西太平洋海域展開遠海實戰化訓練。7月初，山東艦航母編隊對香港進行為期5天的訪問活動。
此外，首艘航母遼寧號是由蘇聯建造後改造交付，近日該航空母艦打擊群在日本西南海域巡邏時，大陸殲-15戰機2次用雷達鎖定追蹤該打擊群的日本F-15戰機。此事件引發雙方高度緊張，並且各執一詞，美方後來也對此事表達不滿，並和日本自衛隊進行空中演練反制。
至於最新的福建號，大陸《央視》上月報導，福建艦、延安艦、通遼艦等多艘艦艇組成的航母編隊在完成海上訓練任務後返回三亞某軍港，是福建艦入列之後展開的首次海上實兵訓練任務。包括殲-35、殲-15T等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和著艦訓練，檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力。
解放軍下一個重要階段則是計畫中的004型航母。據《南華早報》10月報導，9月底在大陸社群媒體上發布的商業衛星照片顯示，大連造船廠正在建造的004型的新船體部分。
軍事網站報導，004型將是大陸首艘核動力航母，預計將配備4到5條電磁彈射器，能搭載90多架固定翼飛機，包含大型艦載無人機，將大大縮小與美國海軍的技術差距。
其他人也在看
中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改
政治中心／吳承翰 賴文軒 台北報導中國加大對第一島鏈施壓，日前才剛加入作戰編隊的航母"福建號"，在16號被國軍捕捉它在台海航行，國防部研判當時應該是要去上海進行整改，全程保持監控。此外國防部也研擬，若共軍猝然開戰，要授權第一線部隊"去中心化執行作戰任務"。中國國家主席習近平，日前才登上，剛列入作戰編隊的航母福建號視察，沒想到才過一個多月，就被國軍捕捉這艘船穿行台灣海峽。根據國防部拍下照片，福建號當時已經離開港口，在海面航行，不過他甲板上空蕩蕩，找不到艦載機，國防部說，昨天除了偵獲福建號，另有中共軍機9架次、艦艇共7艘在台海周邊活動。中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／翻攝中國網站）立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「我們有全程的監控，我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，我們預判他應該是要回到上海長興島，去做相關進一步的缺改。」國防部強調全程監控共機共艦的動態，因應中日關係緊張牽動局勢升溫，他們假想，若共軍猝然發動攻擊，授權第一線部隊可以不等上級命令，"去中心化"執行任務，藍委質疑，這條線怎麼區分？中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／民視新聞）立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「沒有獲得上級確認，敵情成立的命令之前，基層是否被授權啟動武力行動，我們遭受到真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了啊，可能我們中心的指揮體系，被斷掉啊，如果至於是還沒發生真實戰爭的狀態，剛剛已經講，我們會透過立即備戰操演，二級加強戒備一級加強戒備，非戰爭狀態（第一線）他如果受到什麼樣攻擊，自己也可以發動攻擊耶，我們都是一個防衛作戰，所進行的都是自衛權行使。」近年來中國慣用灰色地帶騷擾，如何區分"襲擾"與"開戰"的定義，仍待國防部加以釐清。原文出處：中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
中日軍機對峙 國防部：提高擦槍走火風險
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，引發中國強烈反彈，共軍軍機以雷達照射日機、遼寧號航艦演訓、與俄國轟炸機編隊演訓等手段向日本施壓。國防部警告，共軍不定期派遣戰機從事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
直播/國防部報告：解放軍若猝然攻擊 各部隊「去中心化」遂行作戰任務
面對解放軍持續軍力擴張與灰色地帶襲擾，立法院外交及國防委員會今（17）日將邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄，針對台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢進行專案報告。國防部在送交立院的書面報告中強調，若敵方猝然發起攻擊，各部隊將不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 43
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 8 小時前 ・ 22
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 108
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 223
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 125
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 143
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 33
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 21