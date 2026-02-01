「急閃柯文哲學妹陳情」黃國昌澄清了！網秒抓「2細節露餡」：小草看不出來

政治中心／綜合報導

民眾黨現任主席黃國昌表態加入新北市長之戰，積極布局的他與前主席柯文哲，於昨（1月31日）到北市南門市場發送春聯，途中卻遇到自稱「柯文哲學妹」的女子衝上前陳情，戲劇性場面引爆網路討論。其中黃國昌正巧卡在女子現身前一秒，被鏡頭捕捉到「挑眉點頭」，以及女子衝向柯文哲的瞬間「靠邊移動」等舉動，都被不斷重複檢視。對此黃國昌本人於今（1日）回應相關說法，沒想到相關畫面又被網友點出「2舉動」太有戲。

柯文哲、黃國昌，到台北市南門市場發春聯，但卻突遭一位自稱「柯文哲學妹」的女子上前陳情。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）





遭質疑遇「柯文哲學妹」被嚇到後退 黃國昌回應：是讓出空間讓她出來陳情

黃國昌結束立委工作後，於今日現身新北競選總部開幕活動，邀請國民黨趙少康、自家前任主席柯文哲等人到場站台。正巧前日黃國昌與柯文哲現身南門市場，遇上「柯文哲學妹」陳情事件，掀起全網討論，黃國昌也再次被問到事發當下是否被嚇到往後退。對此他解釋不是被嚇到，而是看到有人來陳情，「我當然是讓出空間讓她出來陳情，難道要站到前面把人家推開或擋住嗎？」。





黃國昌回應自己與柯文哲遇到陳情「秒閃開」背後真正意圖。（圖／翻攝自黃國昌@臉書）

黃國昌喊「被編故事」網抓2肢體動作露餡：藏不住

黃國昌認為自己又被編故事，感到非常感慨，不過相關影像在網路曝光後，就有網友點出黃國昌反應太有戲並分析：「國蔥心虛就結巴跟抖肩，大A在旁邊笑到你發寒」，不少網友也加入討論：「真的是藏不住的人欸，小草看不出來」。甚至有網友解讀站在一旁的柯文哲表情也有故事：「柯已經變臉了！」、「柯文哲的眼神明顯帶有殺氣啊……」。

