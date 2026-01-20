急降關西！捷星航空台北起飛航班「加壓異常」186人全平安

捷星日本航空（Jetstar Japan）一架空中巴士A320客機，今天（20日）凌晨從台北飛往關西時，突現「加壓異常」，在關西機場緊急降落。所幸機上186名乘客和機組人員全數平安。

捷星日本航空台北起飛航班「加壓異常」急降關西。（示意圖／臉書「捷星日本」）

據日本《共同社》消息，這架捷星日本JJP50從台北飛往關西航班，在飛行至高知縣室戶岬西南方約75公里海域上空，機組人員發現客艙增壓系統出現故障訊息後，航空公司隨即宣布進入緊急狀態，並在20日清晨5點35分左右於關西機場緊急降落。

日本國土交通省大阪航空局消息指出，機上186名乘客與組員全數平安，無人受傷或身體不適。捷星航空公司表示，目前正調查詳細事發情形。而受到這事件影響，造成一架原定從關西機場飛往東京成田機場的班機停飛。

根據航班追蹤網站FlightAware，JJP50航班是台灣時間20日凌晨2時16分從桃園機場起飛，比原定時間提前22分鐘抵達關西機場。

