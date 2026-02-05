急難需求幸福保衛站 新北春節平安服務啟動

《圖說》侯友宜市長致贈感謝狀，感謝元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮、手信坊公司捐助平安袋物資。右為元亨寺台北講堂釋蓮心法師。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府「春節平安服務」持續推動！今年春節期間，準備2,000份「平安袋」，並結合全市100間宮廟寺院提供「平安餐」、偏區里辦公處提供弱勢家庭「區里平安箱」，以及四大超商「幸福保衛站」服務，照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的市民，讓需要幫助的民眾在春節期間也能溫飽無虞、安心過年，發放期間為2月14日至22日，有急難需求可就近至各派出所（分駐所）領取。

《圖說》新北春節平安服務啟動，備妥平安袋、平安箱，並結合100間宮廟寺院提供「平安餐」及四大超商「幸福保衛站」服務，提供有急難需求的民眾過好年，第二排左四社會局長李美珍。〈社會局提供〉

市長侯友宜表示，當多數家庭歡慶春節時，仍有弱勢族群面臨生活困境，市府每年持續推動「春節平安服務」，作為即時援助的重要支持。其中，「春節平安袋」除備有白米、麵條、泡麵、調理包及罐頭等基本民生物資，另結合「好日子愛心大平台」媒合1萬張待用餐券，一併放入平安袋中，讓有需要的民眾可於春節期間持券至愛心店家取餐，確保基本餐食不中斷。

廣告 廣告

《圖說》新北市「幸福保衛站」服務全年無休，針對18歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全市2,293間四大超商門市登記取餐。〈社會局提供〉

社會局長李美珍指出，春節平安袋自105年推動至今已邁入第11年，累計發放2萬1,059份，馬年平安袋市值約1,380元。感謝民間單位長期響應公益，對於春節期間面臨生活壓力的弱勢家戶而言，這些即時、貼近日常所需的民生物資，能提供實質支持與安定力量。今年持續結合元亨寺臺北講堂、新莊慈祐宮、手信坊股份有限公司捐助物資，並由嘉里大榮物流股份有限公司協助包裝與配送，展現公私協力的溫暖關懷。

她說，春節平安袋發放期間為2月14日至22日，有急難需求的民眾可就近至各派出所（分駐所）領取，警察同仁值勤時若發現有需要的民眾，也將主動致送平安袋。平安袋以臨時急難、無力負擔餐食者為主要服務對象，請市民珍惜資源，將愛心留給真正需要的民眾。

《圖說》新北市政府「區里平安箱」提供偏區里辦公處評估發放給有需求的弱勢家庭。〈社會局提供〉

李美珍表示，此外，為在年節期間提供熱食服務、關懷弱勢族群及街友，新北市政府亦結合全市100間善心宮廟寺院，於農曆除夕至初五辦理「平安餐」服務，供應粥品、麵食、湯圓等熱食，相關服務資訊將公布於市府網站及各區有線電視跑馬燈，方便市民查詢。

她強調，「幸福保衛站」服務全年無休，針對18歲以下兒少，若因家庭突發變故或緊急狀況有餐食需求，可就近至全市2,293間四大超商門市登記取餐，確保孩子在春節期間不挨餓，讓有需要的兒少能即時獲得協助。