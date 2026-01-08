空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失事，被發現飛機模組化任務電腦（MMC）故障，但用來救命的「自動防撞地系統」（Auto GCAS）與防寒衣都未到位。我國每年花大筆經費採購軍備，交貨卻一再延宕，在賴政府無法確保有效改善前，又如何要求立法院審查國防特別預算？

根據空軍方面的說法，辛柏毅失事前已知道自己空間迷向且高度在下降，曾3度喊跳傘，隨後雷達光點消失。有過同樣經驗的退將指出，空間迷向時會出現天地相反情況，駕駛的飛官會以為飛機是正飛，但實際上卻是倒飛，遇到這類情況要逃出生天就只能相信儀表、相信僚機，不去管自己身體的感覺，才能克服儀表與大腦及視覺不同的誤差。

此次失事的F-16V如果配備有自動防撞地系統，就能在飛行員昏迷或空間迷向時自動拉升飛機，是確保安全的重要保命系統。

至於防寒衣則是飛機失事後，維護飛行員生命的最後一道防線，可延後落海後失溫的時間，爭取更多救援機會。

民進黨執政後，兩岸局勢不斷升溫，空軍加強訓練勤務，戰機也不斷傳出事故，為確保飛行員安全，我國早在2018年就啟動F-16的升級計畫，自動防撞地系統也納入構改項目，並獲立院支持追加預算採購。但國防部原訂2023年就執行安裝，卻一再跳票；防寒衣也是一樣，直到此次失事，大家才知道原來F-16飛行員至今都還未穿戴。

其中防撞地系統部分，國防部長顧立雄8日表示，今年底可以開始獲裝，目標是2027年底前全數完成。但同樣的話過去就曾說過，只是完成安裝的時程「目標」一直在調整，至今尚無任何一架F-16完成驗證交付。

防寒衣部分，空軍原本指出明年1月才會開始交貨，遭各界撻伐後，改口說是一時口誤，顧立雄也說已有部分交貨，今年3月之前就可以交貨完畢。

既然已有部分交貨，為何此次失事飛官仍沒有防寒衣可穿？軍方解釋，之前曾評估過其他飛行衣，因為會影響到飛行操作，飛行員普遍反應不好，才又另外尋商，這次「很幸運」找到可以不妨礙操作，又是防寒的飛行衣。

但F-16並非台灣獨有，各國飛行員防寒衣早已穿戴許久，台灣延宕採購不是「幸運」，而是曝露出軍方採購的懶怠和無能。

國防部日前彈藥採購案才被爆出由室內裝潢公司得標的爭議，重要採購案又一再被延宕交貨，「要錢急驚風，交貨慢郎中」，賴清德總統在要求在野黨將國防特別預算付委前，應該先問問自己，如何防止軍購弊端，並確保美方不再延遲交貨。