急！德威航空掉輪胎 桃機3航班10分鐘內連喊「Mayday」求救

由於德威航空事件，桃機北跑道關閉檢查，塔臺接連接獲3航班發布Ｍayday求救訊號。資料照，李政龍攝



南韓德威航空一架班機8日從濟州島飛往桃園機場，降落時竟發生輪胎脫落，不僅導致桃機北跑道暫時關閉檢查，更造成長榮航空等3架航班燃油告緊，接連在10分鐘內發出最緊急的「Mayday」求救訊號，讓航班與桃機捏把冷汗，幸好在緊急調度下平安降落。此事件目前已通報台灣民航局與運安會進一步調查。

影響14航班起降 日航影響超過1小時

桃機公司指出，德威航空輪胎脫落事件發生後，航班平安停靠停機位，但跑道上遺留輪胎碎片，為安全起見，緊急暫時關閉北跑道清理與檢查，時間長達1小時40分鐘。

桃機公司統計，當下大約影響14航班，分別是8班降落、6班離場，平均延遲時間20分鐘內。

此外，排在德威航空後面的日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，延遲1小時，由航管單位協調至南跑道起降。

德威航空一架飛機降落桃機，右側主輪脫落。翻攝Threads/edward_cyy_

3架班機10分鐘內喊「Mayday」

在北跑道關閉檢查期間，桃機僅仰賴南跑道運作，以致當時大量航空需重新排程，部分航班被迫在空中等待指示，其中3架航班因燃油緊急宣告緊急狀態。

根據「TWSkyWave 空中電波」截取的航管通訊顯示，長榮航空BR392班機於8日18時52分20秒，向塔台傳遞「Mayday」訊號，請求優先降落；4分鐘後，長榮航空BR007班機於18時57分50秒宣告「Mayday」。

另外，香港航空HX26班機原定6時20分降落，因延誤等到19時仍無法著陸，連續發布3次「Mayday」，狀況相當緊急。

不到10分鐘接連收到3架航班「Mayday」求救訊號，在機場極為罕見且驚險，幸好在航管人員調度引導下，3架航班都平安落地。

桃機已通報民航局、運安會

桃機公司說明，北跑道已恢復起降，目前機場公司已經通報民航局與運安會調查德威航空輪胎脫落原因，以及後續對航班與機場的影響，持續深化飛航調度安全。

