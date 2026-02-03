性交易影片上傳 「創意私房」兜售 超商男要賠80萬確定

記者楊佩琪／台北報導

▲陳男將約定性交易時拍攝僅供「保存」的影片，放上「創意私房」等論壇販售，判賠80萬元確定。（示意圖／翻攝自Pixabay）

在超商任職店員的男子陳宗駿，被控透過交友網站和女網友進行性交易時，將約定不能曝光的性影像，上傳偷拍論壇「創意私房」、「觸感論壇」販售，被求償300萬元。高等法院審理後，認共犯林清安已賠償40萬元，部分連帶賠償責任已消滅，改判陳男賠償20萬元，加上個人需賠償60萬元，加總金額共80萬元確定。

根據判決，陳男於2020年5月間，透過交友網站和一女網友約定以4萬元為對價，進行性交易，並同時拍攝性行為影像，僅供陳男個人保存。但事後，陳男卻將影片，連同生活照等上傳到「創意私房」、「觸感論壇」2偷拍網站販售，分別獲利163萬元、75萬元。

被害女子不堪隱私曝光，向陳男及創意私房經營者林清安提告連帶求償300萬元，也對觸感論壇經營者陳紹暐、王星澤連帶求償300萬元。陳宗駿及林清安部分，一審台北地方法院判決2人連帶賠償60萬元，並與陳紹暐、王星澤連帶賠償60萬元，陳宗駿個人另需賠償60萬元。

二審高等法院審理後認為，陳男意圖上網販售性影像，以欺瞞方式取得影片後，上傳網路刊登、販售，使不特定人得以連結觀閱，甚至付費下載而廣為散布，且難以完全移除，造成被害人受莫大精神上痛苦，陳男等人應各賠償被害人非財產上損失60萬元。

考量創意私房負責人林清安已賠償40萬元，部分連帶債務已因清償而消滅，陳男需賠償金額僅餘20萬元。至於觸感論壇部分，因尚未有何債務消滅情事，仍需如數連帶賠償。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

