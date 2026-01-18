性侵勒殺馬國女大生凶嫌三度判死延押 月底宣判

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，高雄高分院裁定延押，月底宣判。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生命案，嫌犯梁育誌3度被判處死刑，高等法院高雄分院認為他有逃亡之虞，裁定延長羈押，並在1月29日更二審宣判，判決結果備受矚目。

據了解，高市阿蓮區男子梁育誌為了滿足性慾，曾到離家10餘分鐘的台南市歸仁區長榮大學附近勘查犯罪路線，發現當地晚上的路燈不亮，是學生離校的必經之路，為下手好地點。

2020年10月28日晚上，梁嫌見馬來西亞籍鍾姓女大生獨自離校、經過，他涉嫌以麻繩套住其脖子，再拖至路旁侵犯並將勒死後，棄屍在阿蓮大崗山地區。

橋頭地院和高雄高分院依強制性交故意殺人等罪判處梁育誌死刑，經最高法院發回更審後仍然判處死刑，結果還是被撤銷。

由於梁嫌羈押期限即將屆滿，高雄高分院更二審法官認為他所犯重罪，最輕本刑10年以上，並有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，並於本月29日上午視訊宣判，是否改判備受關切。

