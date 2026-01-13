性侵女兒348次起訴 警察獸父陳屍租屋處！排除他殺

捷運警察在列車上執勤的身影。讀者提供



台北捷運警察隊一名擔任主管的員警，被控長期酒後性侵女兒，士林地檢署偵查後，認定自2010年至2017年間，該名員警共性侵女兒348次，依多項罪名起訴。該名主管驚傳本月11日在台北內湖租屋處身亡，全案排除他殺。捷警證實死訊，全力協助家屬辦理相關事宜。

台北市捷運警察隊一名主管於2024年4月遭親生女兒出面指控長期性侵，以及在任職期間多次職場性騷擾，多名女警均為受害者，震驚社會。案經士林地檢署長達8個月調查後，認定該主管員警在7年之內性侵女兒高達348次，起訴並建請加重其刑。台北捷運警察隊得知後，隨即將其停職接受調查。

廣告 廣告

死者是53歲台北捷運警察隊主管。捷警指出，該名員警先前因案停職接受調查，本月11日於住處身故，捷警後續將依規定，協助家屬辦理相關事宜。

檢方調查展現，該名擔任主管職的員警自2010年至2017年間，多次借酒後對親生女兒親吻、上下其手，甚至強制性侵高達348次，女兒成年後在友人陪同下，向台北市警局婦幼警察隊報案。

後續調查又發現，該名主管在任職捷運警察隊期間，涉嫌對多名女警職場性騷擾，卻因為「背後有人」每每總能擺平。

據悉，一開始該名員警主管僅被調離主管職，改任行政內勤職務，後來爆出職場性騷擾案件後，北市警方才將其處分一大過並勒令停職。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

發稿時間１７：１９ 更新時間１７：４０

